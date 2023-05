Inserate für den Schutz der Meere und Meerestiere

OceanCare

Kostenlose Anzeige-Platzierungen für den Schutz unserer Meere und Meerestiere

Das Meer bedeckt rund 70% der Erdoberfläche. Es beherbergt Millionen faszinierender Tier- und Pflanzenarten. Mit seiner Weite und phänomenalen Biodiversität zieht uns dieser Lebensraum in den Bann. Doch das marine Ökosystem gerät aus dem Lot, weil der Mensch darin gravierende Spuren hinterlässt: Plastikmüll und Lärm verschmutzen die Unterwasserwelt, viele Fischbestände sind überfischt und noch heute werden zahlreiche Meeressäuger getötet. Seit 1989 setzt sich OceanCare für das Leben im Meer ein.

Damit wir uns wirkungsvoll für den Schutz der Meere einsetzen können, ist es wichtig, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Deshalb würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie unsere Fülleranzeigen abdrucken würden. Anzeigen downloaden. Sollten Sie andere Anzeigeformate benötigen, können Sie sich jederzeit bei mir melden.

OceanCare setzt sich seit 1989 weltweit für die Meerestiere und Ozeane ein. Mit Forschungs- und Schutzprojekten, Umweltbildungskampagnen sowie intensivem Einsatz in internationalen Gremien unternimmt die Organisation konkrete Schritte zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Weltmeeren. Seit Juli 2011 ist OceanCare vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Sonderberaterin für den Meeresschutz anerkannt. OceanCare engagiert sich an vorderster Front für plastikfreie Meere und ist als Partnerorganisation Teil der UNEP Global Partnership on Marine Litter. www.oceancare.org

