CHG-MERIDIAN

Markteintritt in Indien: CHG-MERIDIAN übernimmt OPC Asset Solutions

Weingarten (ots)

Zukauf ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von CHG-MERIDIAN

OPC Asset Solutions eröffnet direkten Zugang zum Wachstumsmarkt Indien

Kreislaufwirtschaft als Geschäftsmodell und gleicher Technologiefokus bieten attraktiven strategischen Fit für beide Unternehmen

Zukauf in Indien: CHG-MERIDIAN hat zum 20. Oktober 2022 den in Mumbai ansässigen Asset-Lifecycle-Manager OPC Asset Solutions übernommen. Die Akquisition ist Teil der Unternehmensstrategie der CHG-MERIDIAN-Gruppe, die auf Wachstum, Internationalisierung und Nachhaltigkeit setzt.

‚Nutzen statt Besitzen‘ als Geschäftsmodell: Wie CHG-MERIDIAN bietet OPC Asset Solutions B2B-Kunden ein Lifecycle-Management für Informations-, Industrie- und Medizintechnologie auf Basis von Leasingkonzepten an. Zudem basiert das Geschäftsmodell des etablierten, bankenunabhängigen Unternehmens – wie bei CHG-MERIDIAN – auf dem nachhaltigen Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Das 2005 gegründete Unternehmen betreut mit rund 50 Mitarbeiter:innen zahlreiche internationale und lokale Kunden in der weltweit sechstgrößten Volkswirtschaft (2021).

„Aufgrund von aktuellen Kundenanforderungen, der Attraktivität des indischen Marktes sowie der sehr hohen Übereinstimmung beider Geschäftsmodelle, bietet dieser Schritt ein attraktives Wachstumspotential für uns“, sagt Dr. Mathias Wagner, Vorstandsvorsitzender der CHG-MERIDIAN-Gruppe. Die erfolgreiche Integration ist damit auch für die Geschäftsentwicklung der OPC Asset Solutions vorteilhaft: „Als neues Mitglied der CHG-MERIDIAN-Gruppe profitieren wir von vielfältigen Synergieeffekten und einer sofortigen globalen Präsenz, um damit den Bedürfnissen unserer Kunden entgegenzukommen“, erklärt R. Venkatesan, Managing Director von OPC Asset Solutions.

Wachstum durch international agierende Kunden

Mit der Übernahme wird CHG-MERIDIAN der wachsenden Bedeutung eines global verfügbaren Angebots für international agierende Kunden gerecht. Eine Vielzahl der Kunden der Unternehmensgruppe ist bereits heute in Indien vertreten. „Aus diesem Grund fragen viele nach Lifecycle-Produkten und Nutzungsmodellen für IT-Investitionen in der Region“, so Dr. Mathias Wagner.

Neben einem Mehrwert für international operierende Kunden erschließt der Eintritt auch bisher ungenutzte Potenziale im indischen Markt, der durch konstant hohe Wachstumsraten hervorsticht. Attraktives Wirtschaftswachstum und eine zunehmende Digitalisierung bieten damit ein enormes Potential für Nutzungsmodelle, die ein effektives Lifecycle-Management der Geräte mit einschließen. Der Zukauf ist deshalb ein wichtiger Wachstumsimpuls für CHG-MERIDIAN.

Mit diesem Schritt ist die Unternehmensgruppe jetzt in 29 Ländern vertreten, neben Indien in Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland.

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe ist der führende internationale Technologiemanager und Finanzexperte für die Bereiche IT, Industrie und Medizintechnik. Mit seinen knapp 1.200 Mitarbeiter:innen ist das Unternehmen in 28 Ländern aktiv und steuert ein Technologieportfolio im Wert von 7,8 Milliarden Euro (2021). Ob Konzerne, mittelständische Unternehmen, die öffentliche Verwaltung oder Kliniken: Für Kund:innen finanziert und managt CHG-MERIDIAN internationale Technologieprojekte ganzheitlich, digital und nachhaltig und liefert die dafür notwenigen Assets – unabhängig von Banken und Herstellern. Seit mehr als 40 Jahren betreut das Unternehmen die Technologieinvestitionen seiner Kund:innen entlang des gesamten Lebenszyklus: vom Einkauf über die Nutzung bis hin zur Datenlöschung, Aufbereitung und Wiedervermarktung genutzter Geräte. Das Geschäftsmodell beruht dabei auf dem Konzept der Kreislaufwirtschaft; seit 1979. Seit 2021 wirtschaftet CHG-MERIDIAN klimaneutral. Sämtliche CO₂-Emissionen, die bei den eigenen Geschäftsaktivitäten entstehen, werden vermieden, reduziert oder kompensiert. Die Firmenzentrale liegt in Weingarten, Deutschland.

Efficient Technology Management®

www.chg-meridian.com