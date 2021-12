Medienmitteilung: Peter Gassmann neu in der Geschäftsleitung von Abraxas

Abraxas

Peter Gassmann neu in der Geschäftsleitung von Abraxas

St.Gallen, 15. Dezember 2021 – Abraxas baut die Kompetenzen rund um das Software Engineering weiter aus und organisiert den Unternehmensbereich Solution Engineering neu. Peter Gassmann wird per 1. Januar 2022 neuer Leiter Solution Engineering und Mitglied der Geschäftsleitung.

Abraxas investiert stark in die Unternehmensbereiche «Digital Government & Fachapplikationen» und «Steuern» wie auch in «Solution Engineering». Mit den in den letzten Monaten hier ausgebauten Kompetenzen und Kapazitäten reagiert Abraxas auf wachsende Bedürfnisse der Kunden und auf die anstehenden Herausforderungen der Digitalisierung bei Verwaltungen und Behörden.

Der Bereich «Solution Engineering» wird für die Stärkung der eigenen Software-Engineering-Kompetenz immer wichtiger und stellt sich per 1. Januar 2022 organisatorisch neu auf. Peter Gassmann übernimmt die Leitung dieses Bereichs und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Der erfahrene Software-Fachmann ist seit April 2020 bei Abraxas Leiter Software Engineering und war davor unter anderem mehrere Jahre beim Softwareunternehmen AdNovum tätig, zuletzt in dessen Geschäftsleitung.

«Unser Solution Engineering entwickelt unsere fach- und applikationsübergreifenden Querschnittslösungen sowie unsere Fachapplikationen für den Gorvernment-Markt. Wir wollen vermehrt auch individuelle Digital-Government-Software entwickeln.» erläutert CEO Reto Gutmann den Schritt. In diesem Angebotsbereich bereits sehr nachgefragt sind Security-Lösungen und Chatbots von Abraxas. «Peter Gassmann ist mit seiner Kompetenz und Erfahrung genau der Richtige, um mit seinem Team unsere Pläne voranzubringen.»

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist der grösste Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St.Gallen beschäftigt rund 900 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Peter Gassmann

Peter Gassmann ist eine erfahrene Führungsperson in Informatikorganisationen. Er verfügt über ein Informatikstudium und einen Executive MBA der Universität St. Gallen. Er war in seiner Karriere in verschiedenen Rollen aktiv, vom Entwickler über Consultant, Security Spezialist, Projektleiter bis zu Rollen in Verkauf und Marketing. Bevor Peter Gassmann im Frühling 2020 zu Abraxas stiess, war er unter anderem für AdNovum und Sun Microsystems tätig.

Geschäftsleitung von Abraxas ab 1. Januar 2022

Reto Gutmann, CEO; Guido Schmidt, stv. CEO & Leiter Digital Government & Fachlösungen; Peter Gassmann, Leiter Solution Engineering; Martin Kunz, Leiter Steuern; Rolf Lichtin, CFO, Leiter Finanzen & Procurement; Christian Manser, Leiter Infrastructure & Outsourcing Services; Markus Zollinger, Leiter Account & Service Management.

