Medienmitteilung: Abraxas erwirtschaftet 2020 ein positives Ergebnis und investiert nachhaltig

St.Gallen, 3. Mai 2021 – Im Corona-Jahr 2020 erreichte Abraxas die wirtschaftlichen Ziele und investierte nachhaltig in Produkte und Systeme. Das operative Ergebnis des Unternehmens beträgt 1,43 Mio. Franken. 864 Personen arbeiteten Ende 2020 bei Abraxas, rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Abraxas übersteht das Corona-Jahr 2020 vergleichsweise gut. Die Leistungsfähigkeit als Team und die Verlässlichkeit in der Leistungserbringung gegenüber den Kunden wirkten sich positiv auf den Geschäftsgang von Abraxas aus. Das operative Ergebnis übertrifft mit 1,43 Mio. Fran­ken die Erwartungen. Es gelang, den Dienstleistungserlös auf 183,7 Mio. Franken, um 3,92 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr, zu erhöhen. Ein Gewinn von 0,2 Mio. Franken resultiert als Jahresergebnis 2020.

Abraxas stärkt Kunden im Corona-Jahr 2020 und investiert nachhaltig

Im Corona-Jahr 2020 unterstützte Abraxas die Kunden auf Gemeinde-, kantonaler und Bundes­ebene 2020 effizient und pragmatisch im Umgang mit den sehr anspruchsvollen Rahmenbedin­gungen. So konnten diese sich mit ihren IT-Systemen gut auf die Folgen der verordneten Mass­nahmen zur Eindämmung der Pandemie umstellen. Gleichzeitig gelang es dem Unter­neh­men, weitere Dienstleistungen in sein Angebot aufzunehmen und die Investitionen in stra­te­gische Projekte und in die Produktentwicklung auszubauen. «Abraxas hat auch weiter im Jahr 2020 beherzt in strategische Produkte und Systeme investiert», kommentiert VR-Präsident Dr. Matthias Kaiserswerth das Geschäftsjahr. «Wir haben so die Modernisierung unserer Produkte und die Umstellung auf cloud­basierte Lösungen weiter vorangetrieben. Abraxas ist gut gerüstet, um die öffentliche Hand bei der digitalen Transformation zu leiten und zu begleiten.»

Für die diversen grossen Projekte und auch im Hinblick auf weitere strategische Vorhaben konn­te Abraxas 2020 zusätzliche Fachleute als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. «Die Attraktivität von Abraxas als Arbeitgeber für hochqualifizierte IT-Fachleute wird aufgrund unserer innovativen Projekte anhalten», ist CEO Reto Gutmann überzeugt. «Der gute Auftragsbestand von Abraxas ist Ausdruck des bestehenden Vertrauens unserer Kunden und eine gute Ausgangslage, um ein weiteres Corona-Jahr in Angriff zu nehmen.» Abraxas konnte 2020 den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr steigern und weist als gesundes Unternehmen weiterhin eine stabile Bilanz aus.

