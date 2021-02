Abraxas

Medienmitteilung: Abraxas übernimmt Schweizer Chatbot-Pionier

Abraxas übernimmt Schweizer Chatbot-Pionier

St.Gallen, 2. Februar 2021 – Abraxas Informatik AG integriert den Schweizer Start-up Byerley, den führenden Schweizer Chatbot-Anbieter im Behördenumfeld. Die hinzugewonnenen Kompetenzen und Services ergänzen das Abraxas-Angebot ideal, um die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung voranzubringen.

Die 2016 gegründete Byerley AG ist der wichtigste Anbieter von Chatbots für die öffentliche Hand in der Schweiz. Ein Zusammengehen von Abraxas mit dem Zürcher Start-up war somit naheliegend, betont Abraxas CEO Reto Gutmann: «Byerley hat sich wie Abraxas der digitalen Transformation von Verwaltung und Behörden verschrieben. Daher passt Byerley ausgezeichnet ins Abraxas-Angebot. Mit den Chatbots ergänzen wir unser Angebot für Verwaltungen».

Sämtliche Mitarbeiter von Byerley inklusive der beiden Firmengründer Labinot Demaj und Patrick Sägesser verstärken ab 1. Februar den Bereich Solution Engineering bei Abraxas. Die Services für die bestehenden Kunden von Byerley wird Abraxas übergangslos weiter betreiben und entwickeln.

Chatbots als Innovation für Verwaltungen

Dank des Know-hows von Byerley kann Abraxas den Kunden einen digitalen Verwaltungsassistenten bereitstellen. Solche Chatbots sind konsequent nutzerorientiert ausgerichtet. Sie reduzieren die interne Komplexität von Verwaltungen mit ihren unterschiedlichen Ämtern und Systemen für Aussenstehende. Diese neuen Möglichkeiten vereinfachen den digitalen Zugang von Bevölkerung und Unternehmen zu Diensten der öffentlichen Hand, und dies rund um die Uhr. So werden auch Verwaltungsmitarbeitende entlastet.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist der grösste Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St.Gallen beschäftigt rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.