Medienmitteilung: Abraxas-GV wählt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder

Abraxas-GV wählt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder

St.Gallen, 25.05.2020 – Unter speziellen Voraussetzungen hat Abraxas hat seine Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionäre durchgeführt. Diese setzten mit ihrer Rekordbeteiligung bei der schriftlichen Stimmabgabe ein positives Zeichen. Traktandiert war neben der Genehmigung des Geschäftsberichts und der Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für 2019 auch die Wahl von zwei neuen VR-Mitgliedern. Gewählt wurden Monika Scherrer und Christian Stambach.

Die Generalversammlung fand am 25. Mai 2020 aufgrund der Pandemie-Situation ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Die Abstimmung über die traktandierten Anträge fand vorgängig auf dem Korrespondenzweg statt. Auf digitalem Weg konnten die Aktionäre von Abraxas – sechs Kantone und 127 Gemeinden – auch Fragen zum Geschäftsbericht einreichen. Das Aktionariat signalisierte mit seiner Stimmbeteiligung in Rekordhöhe grossen Rückhalt und hohe Akzeptanz für das gemeinsame Unternehmen.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019

Die Unternehmensführung konnte im Geschäftsbericht – nach dem fordernden Fusionsjahr 2018 – die erfolgreiche Integration der Unternehmen sowie ein positives Jahresergebnis präsentieren. Die Aktionäre folgten den Anträgen des Verwaltungsrats und genehmigten den Geschäftsbericht 2019, die Verwendung des Bilanzergebnisses und die Entlastung von strategischer und operativer Führung für 2019.

Wechsel im Verwaltungsrat

Die beiden bisherigen Verwaltungsräte Renato Resegatti und Beat Tinner traten nicht mehr zur Wahl an. Als neue Mitglieder des Gremiums wählten die Aktionäre Christian Stambach von der Anwaltskanzlei Bratschi und Monika Scherrer, Gemeindepräsidentin von Degersheim. Sie komplettieren damit die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats, welche sich zur erfolgreichen Wiederwahl gestellt hatten. «Ich bin davon überzeugt, dass wir in den beiden Neuzugängen einen bestens qualifizierten Ersatz für die abtretenden Kollegen gefunden haben», so Verwaltungsratspräsident Dr. Matthias Kaiserswerth.

Im Namen der Aktionäre, des Verwaltungsrats und der ganzen Belegschaft verdankte Dr. Kaiserswerth auch die langjährigen Leistungen der ehemaligen Kollegen: «Engagiert und kompetent – so durfte ich in meinen bislang zwei Jahren im VR von Abraxas Beat Tinner und Renato Resegatti kennenlernen. Für die Zukunft – sei es nun in der St.Galler Regierung, sei es im Ruhestand – wünsche ich beiden alles erdenklich Gute».

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist der grösste Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St.Gallen beschäftigt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Christian Stambach

Christian Stambach (1970) ist Schweizer Staatsbürger und wohnhaft in Thal (SG). Er verfügt über einen juristischen Studienabschluss der Universität St.Gallen (lic. iur. HSG) und die Zulassung als Rechtsanwalt.

Seit 2004 ist Christian Stambach Partner bei der Anwaltskanzlei Bratschi AG (Standort St.Gallen). Hier befasst er sich schwergewichtig mit Unternehmenstransaktionen und unterstützt unternehmensinterne Rechtsdienste bei Vertragsverhandlungen, Transaktionen und Projekten sowie Fragen von Governance und Compliance. Vor 2004 war er in leitender Stellung bei international tätigen Unternehmen angestellt sowie als Rechtsanwalt in Kanzleien in Zürich und London tätig. Er hat Verwaltungsratsmandate bei verschiedenen, vor allem schweizerischen Unternehmen inne.

Mit seinen fundierten Kenntnissen als Wirtschaftsanwalt und der Managementerfahrung aus diversen Verwaltungsratsmandaten verkörpert Christian Stambach eine wertvolle Ergänzung des Verwaltungsrates von Abraxas.

Monika Scherrer

Monika Scherrer (1962) ist Schweizer Staatsbürgerin und wohnhaft in Degersheim (SG). Sie verfügt über eine kaufmännische Grundausbildung sowie über diverse Aus- und Weiterbildungen in Führung, Finance und Banking.

Monika Scherrer ist seit 2012 vollamtliche Gemeindepräsidentin von Degersheim, einer Gemeinde mit rund 4'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Vor 2012 war sie als Niederlassungsleiterin im Range eines Direktionsmitgliedes für die St.Galler Kantonalbank und noch vorher in leitender Funktion bei der örtlichen Raiffeisenbank tätig. In ihrer Funktion als Gemeindepräsidentin hat Monika Scherrer auch Einsitz in Leitungsgremien verschiedener öffentlich-rechtlicher Unternehmen und Körperschaften. Sie ist Mitglied des Kantonsrates (Parlament) des Kantons St.Gallen.

Mit ihrer langjährigen Management- und Verwaltungserfahrung und ihren Kenntnissen der politisch-institutionellen Zusammenhänge im Umfeld der öffentlichen Verwaltung ist Monika Scherrer bestens geeignet, im Verwaltungsrat von Abraxas die Sicht und die Interessen der wichtigen Kundengruppe der Gemeinden zu vertreten.