Pointbreak Events GmbH

Züri Fäscht 2023: Wakeboard Show & Zip-Line-Abenteuer

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Das Programm vom Züri Fäscht 2023, das vom 7. bis 9. Juli in der Limmatstadt stattfindet, verspricht ein Wochenende voller aufregender Erlebnisse für hunderttausende Besuchende gross und klein. Nebst unzähligen Genussoasen, Partystages und eindrucksvollen Feuerwerken am Zürichsee werden auch einige Highlights auf und gar über der Limmat geboten.

So finden von Freitag bis Sonntag eindrucksvolle Wakeboard Shows zwischen der Rathaus- und Münsterbrücke statt und bieten die perfekte Unterhaltung für die Festbesuchende. Bei den Shows präsentieren die besten Wakeboarder aus dem In- und Ausland ihr beeindruckendes Können auf dem Wasser und zeigen ihre Tricks an einem 120 Meter langem Wakeboardcable. Dieses mitreissende Spektakel wird das gesamte Wochenende lang zu sehen sein und die Zuschauenden in Staunen versetzen. Eine Wakeboard-Bar wird die Besuchenden sowohl mit erfrischenden Drinks, wie auch mit Live-Beats von lokalen DJs verwöhnen.

Einmal über die Limmat fliegen? Mit der eigens für das Züri Fäscht installierten Zip-Line wird dieser Traum Wirklichkeit! Vom Lindenhof aus startet man seinen «Flug» und gleitet dann über das Zürcher Gewässer bis hin, auf die andere Seite zum Limmatquai. Die 222 Meter lange Zip-Line ermöglicht den Besuchenden, Zürich aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Das Zip-Line-Abenteuer wird von Freitag bis Sonntagabend angeboten.

Das Züri Fäscht 2023 verspricht ein unvergessliches Wochenende voller Action, Spass und Spannung. Man findet das gesamte Züri Fäscht Angebot und Programm online auf https://www.zuerifaescht.ch/programm

------------

Hinweis für die Presse:

Du möchtest die Wakeboard-Shows redaktionell begleiten oder über unsere Zip-Line live vor Ort berichten? Dann melde dich bei uns! Wir sind auf der Suche nach Medien, die unsere Highlights am Züri Fäscht dem Publikum näher bringen.

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75