Pointbreak Events GmbH

Weihnachtsdeko-Elemente von Aarauer für Aarau

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

An der MAG (Markt Aarauer Gewerbetreibender) liessen die Macher des neuen Aarauer Weihnachtsmarktes «Lieblingsstück» bereits einige spannende Details für das neue winterliche Highlight durchsickern. Einige Besucher legten sogar gleich selbst Hand an, um die neue Dekoration des Weihnachtsmarktes mitzugestalten.

Die Aarauer Agentur «Stadtchend» war beim diesjährigen MAG mit einem eigenen Stand vertreten. Den Gewerbemarkt nutzten die Kreativköpfe nicht nur, um Besuchende über den neuen Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» zu informieren, sie testeten auch gleichzeitig den Prototypen des neuen Markthauses, welcher für die Weihnachtsmarkt-Aussteller während der Adventszeit zum Einsatz kommen wird. «Unser Holzhäuschen kam beim Publikum sehr gut an», freut sich Kim Grenacher, Mitinhaberin der Agentur Stadtchend. So seien nur noch kleine Anpassungen nötig. Die Marktstände sind aktuell noch in der Produktion und werden vom 17.11. bis 23.12.2022 an den schönsten Plätzen der Aarauer Altstadt aufgestellt sein.

Do-it-yourself Konzept bis hin zur Weihnachtsmarkt-Dekoration

Anfang Jahr überzeugte Stadtchend die Stadt Aarau mit einem frischen Weihnachtsmarkt-Konzept, welches die Besuchenden zum Entdecken, Basteln und Geniessen einlädt. Beim «Lieblingsstück» wird Selbstgemachtes gross geschrieben. Bereits an der MAG konnten Bewohner der Region ihr altes Mobiliar (Stühle, Nachttische, Beistelltische etc.) vorbeibringen. Dieses wurde vor Ort und mit Hilfe von vielen freiwilligen Bastlern geschliffen, bemalt und zu Kunstwerken zusammengeschraubt. Die Deko-Elemente der Marke Eigenbau werden danach am Weihnachtsmarkt zu bestaunen sein. Auch eine fixe DIY-Station hat Stadtchend eingerichtet. So kann man sich ab sofort im Aarauer Casinopark mit Raspeln und Schleifen auf einem Baumstrunk künstlerisch austoben. Das Endergebnis wird ebenfalls am Weihnachtsmarkt zu sehen sein. «Wir möchten den Aarauer Weihnachtsmarkt zu einem aussergewöhnlichen Highlight für die Bewohner der Region machen. Deshalb haben wir beim AarauInfo in der Altstadt einen Kasten hingestellt, wo die Passanten angeben können, auf was sie sich am meisten beim Weihnachtsmarkt freuen, um mit dieser Auswertung das Angebot noch ein wenig justieren zu können», sagt Kim Grenacher.

Fondue Chalet, Streetfood-Festival, Workshops und mehr

Nebst zahlreichen Marktständen mit Bastelmaterial-Angeboten werden auch die Geniesser nicht zu kurz kommen. Ein grosszügiges Streetfood-Angebot wird die Besuchenden verköstigen. Nebst Marktstand-Aussteller haben die Organisatoren auch schon interessante Foodanbieter gefunden. Lokale Anbieter wie «Empanadas de la mami», aber auch nationale Gastronomen wie das Tenz aus Zürich mit ihren beliebten Momos-Teigtaschen werden bei den Foodständen vertreten sein. Käseliebhaber können sich ebenfalls freuen. Denn schon bereits zwei Wochen vor dem Weihnachtsmarkt-Start, nämlich ab 4.11.2022, wird ein gemütliches Fondue Chalet direkt auf dem Kirchplatz auffindbar sein. Das Chalet ist geeignet für einen gemütlichen Fondue-Plausch in der Gruppe, aber auch für ein romantisches Date zu zweit. Eine Reservation wird empfohlen und ist bereits unter weihnachtsmarktaarau.ch/fonduechalet möglich. Auch die ersten Workshops, vor allem im Bereich Backen, sind bereits auf der Weihnachtsmarkt-Webseite buchbar. Die Tickets werden bereits rege gekauft.

Medienkontakt

Sandro Troxler

sandro@pointbreak.live

Info Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück»

https://www.weihnachtsmarktaarau.ch

Info Stadtchend:

Stadtchend AG

Rathausgasse 20

5000 Aarau

https://www.stadtchend.ag/

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75