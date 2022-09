Pointbreak Events GmbH

Aussteller gesucht für einzigartigen Aarauer Weihnachtsmarkt

Diesen Advent wird in Aarau alles anders: Mit frischem Konzept und einzigartigen Ideen mutiert die Aarauer Altstadt mit ihrem Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» zum neuen Advents-Hotspot und lädt Besucher vom 17.11. bis 23.12.2022 zum Entdecken, Geniessen und Basteln ein. «Stadtchend» - die Aarauer Agentur und Organisatorin des Weihnachtsmarkts - sucht nun noch regionale und nationale Macher sowie Kreativköpfe für die Markt- & Foodstände.

Die Planungen für den neuen Weihnachtsmarkt in Aarau sind im vollen Gange. An den schönsten Plätzen der Aarauer Altstadt soll nämlich während der Adventszeit ein Ort für alle Festtagsliebhaber, Genussmenschen und kreative Bastelfreunde entstehen. «Wir sprudeln nur so von Ideen und freuen uns bereits jetzt darauf, den Besuchern das neue Aarauer Highlight in der Adventszeit präsentieren zu dürfen», meint Kim Grenacher, Mitinhaberin von Stadtchend.

Do it yourself-Konzept trifft den Nerv der Zeit

Die Marktstände des Weihnachtsmarktes sollen dabei nicht die herkömmlichen Produktangebote anbieten: «Beim Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» sollen sich die Besuchenden inspirieren lassen und selbst kreativ werden. So finden sie bei unseren Ständen verschiedenste Bastelmaterialien zum Kauf, können sich aber auch bei Workshop-Angebote, welche von Themen wie Backen oder Nähen bis hin zu Holzarbeiten und mehr erstrecken, nützliches Wissen aneignen», so Kim Grenacher. Da die Pandemie viele neue Hobbybastelfreudige hervorgerufen hat, ist das Do it yourself-Konzept aktueller denn je.

Plattform für regionale Betreiber

Die Organisatoren suchen nun noch Kleinhersteller, Nebenberufler und leidenschaftliche Kreativköpfe, die mit ihren Angeboten und Materialien die liebevoll und in Handarbeit produzierten Markt-Holzhäuschen beleben. «Wir möchten vor allem lokalen, aber auch nationalen Betreibern die Möglichkeit geben, ihre Materialien, Techniken und auch ihr Wissen den zahlreichen Besuchenden über die Adventszeit weiterzugeben. Der Weihnachtsmarkt bietet für die Betreiber eine einzigartige Chance, die eigene Unternehmung und ihre Angebote zu präsentieren und neue Kundschaft zu gewinnen», sagt Kim Grenacher. Für einen Standplatz kann man sich noch immer bewerben und dabei zwischen verschiedenen Standgrössen und Laufzeiten (Mindestlaufzeit 1 Woche) auswählen. Gesucht werden Angebote im Bereich Backen und Kochen, Textilien, Upcycling, Deko und Geschenke. Aber auch Gastronomen für die Foodstände und Unterhaltungsanbieter für das Veranstaltungsprogramm können sich unter https://www.weihnachtsmarktaarau.ch/anmelden bewerben. «Wir sind offen für Visionäre und auch unkonventionelle Ideen», so Grenacher weiter.

