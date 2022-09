Pointbreak Events GmbH

Auf die Fondue-Plätze, fertig, los!

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bereits jetzt kann man bei den beliebtesten Fondue Chalets und Stüblis in Zürich seinen Platz für die Adventszeit reservieren. Wer für grössere Gruppen, wie für beispielsweise das jährliche Teamessen, noch Plätze an den beliebten und zentralen Orten in der Stadt Zürich sucht, soll nicht mehr allzu lange zu warten, denn die Plätze sind begehrter denn je.

Es ist das Nationalgericht schlechthin: Schätzungsweise dreieinhalb Fondues werden jährlich in der Schweiz pro Kopf konsumiert. Besonders in den kürzeren und kühleren Tagen steigt bei Herr und Frau Schweizer die Lust auf einen guten Fondue-Plausch mit den Liebsten. Auch für viele Betriebe ist das gemütliche Beisammensein um das Fondue-Caquelon zu einer wichtigen Tradition für das weihnachtliche Teamessen geworden. Nach zwei unsicheren Pandemie-Jahren merkt man die Vorfreude auf ungezwungene Weihnachtsessen umso mehr.

Die Alp zu Besuch beim Grossmünster

Eines der beliebtesten Fondue Chalets der Limmatstadt findet man zur Adventszeit vom 24.11. – 23.12.2022 jeweils auf dem Grossmünsterplatz, direkt vor dem Zürcher Wahrzeichen. Die heimelige Fondue Alp, welche verschiedene Fondue-Variationen, aber auch weitere Winterköstlichkeiten anbietet, ist auch dieses Jahr bei den Käseliebhabern sehr begehrt. «Es kommen bei uns bereits zahlreiche Reservationsanfragen für unsere Alp herein», meint Micha Federle, Inhaber der Pointbreak Group und Betreiber der Fondue Alp vor dem Grossmünster. «Im Moment buchen bei uns vermehrt Betriebe, die bereits ihr Weihnachtsessen planen möchten. Aber auch private Kunden, welche auf einen Fondue-Plausch in einer gemütlichen, aber zentralen Umgebung dieses Jahr nicht verzichten wollen, reservieren schon tatkräftig», so Federle weiter. Wer sich in der Wärme der charmanten Fondue Alp einen Platz zum Essen oder für den Apéro ergattern möchte, solle vor allem bei grösseren Gruppen nicht allzu lange zögern, denn die begehrten Daten werden auch dieses Jahr schnell ausgebucht sein.

Fondue-Alternative über den Dächern Zürichs

Wenn das gewünschte Datum in der Fondue Alp nicht mehr verfügbar ist oder wer eine andere spannende Location ausprobieren möchte, der kann die Fondue-Gabel mit seinen Liebsten auch über den Lichtern der Limmatstadt kreuzen. Denn das Restaurant Hillz - der neuste Gastrozuwachs auf dem Uetliberg - empfängt ab 3.11.2022 mit dem Motto «Fondue am Huusberg» seine Gäste im festlich dekorierten Fondue Stübli zu typischen Wintergerichten sowie Glühwein und Co.

Fakten Fondue Alp

Reservation bereits möglich

Infos: https://www.fondue-chalet.ch/angebot/fonduealp/

Öffnungszeiten: vom 24.11.2022 bis 23.12.2022 So - Mi, 11.30 - 23.00 Uhr Do - Sa, 11.30 - 00.00 Uhr

So - Mi, 11.30 - 23.00 Uhr Do - Sa, 11.30 - 00.00 Uhr Location: Grossmünsterplatz, 8001 Zürich

Fakten Hillz «Fondue am Huusberg» im Fondue Stübli

Reservation für Fondue Stübli bereits möglich

Infos: https://hillz.ch/fondue

Öffnungszeiten: Vom 3.11.2022 bis 26.2.2022 Mo - Do: 10.00 - 22.00 Uhr Fr & Sa: 10.00 - 23.00 Uhr So: 10.00 - 18.00 Uhr

Mo - Do: 10.00 - 22.00 Uhr Fr & Sa: 10.00 - 23.00 Uhr So: 10.00 - 18.00 Uhr Location: Uetliberg, direkt bei der Station Uetliberg

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75