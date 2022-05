Pointbreak Events GmbH

«Flatrate surfen» im Surfparadies von Ebikon

Die einzigartige Indoor Surfanlage OANA lanciert über die Sommermonate einen speziellen Sommerpass, welche die Passinhaber:innen dazu berechtig, unbegrenzt bei den Wochentags-Surfsessions teilzunehmen.

Tropisches Feeling, hundertprozentige Wettergarantie und Surfspass das ganze Jahr - das können weltweit nur ganz wenige Surfspots von sich behaupten. Genau das aber verspricht die schweizweit einzige Indoor Surfanlage, das OANA bei der Mall of Switzerland in Ebikon, seinen surfwilligen Gästen. Unter anderem genau wegen dieser Beständigkeit und den ganzjährigen Wohlfühltemperaturen ist das OANA bei Surfer:innen sehr beliebt.

Garantie für einen actionreichen Sommer

Um den Brettsportler:innen die Citywelle noch schmackhafter zu machen und ein erschwinglicheres Surfen anzubieten, lanciert das OANA für die Monate Juni, Juli und August einen speziellen Sommerpass, bei welchem die Surfer:innen unbegrenzt an den Sessions von Montag bis Freitag teilnehmen können. «Wir möchten es für unsere Surfgäste so einfach wie möglich machen. Sie können sich zwischen einem Wochenpass oder einem Pass, welcher für die gesamte Zeit von Anfang Juni bis Ende August gültig ist, entscheiden. Die einmalige Bezahlung berechtigt die Sommerpassinhaber dann zum unlimitierten Surfen bei unseren Wochentags-Surfsessions.», so Ben Merforth, Betriebsleiter vom OANA. Der Preis für den Sommerpass für den ganzen Sommer beträgt 2'300 Franken. Beim Wochenpass liegt der Preis bei 300 Franken. Für die Nachwuchssurfer:innen im Alter von 8 – 14 Jahren kostet der Sommerpass von Juni bis Ende August 1'000 Franken.

Mehr als nur Surfen

«Wir möchten mit dem Sommerpass vor allem Surfer:innen ansprechen, die regelmässig trainieren und sich somit stetig verbessern möchten», meint Ben Merforth. Das OANA bietet auf 1‘200 m2 neben der hauseigenen Citywave mit stets besten Wellen auch ein frisches Foodangebot im Restaurant und auf der geräumigen Terrasse. Eine Bar und ein Surfshop findet man im OANA ebenfalls, sowie Events rund ums Thema Surfen.

Fakten OANA AG

Öffnungszeiten

Mo - Mi: 12:15 bis 20:00 Uhr

Do - Fr: 12:15 bis 22:00 Uhr

Sa: 10:00 bis 22:00 Uhr

So: 10:00 bis 18:00 Uhr

Adresse: Ebisquare-Strasse 2, 6030 Ebikon

Webseite: www.oana.surf/

Instagram: oana.surf

Infos Sommerpass: oana.surf/shop/sommerpass

