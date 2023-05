FP Markets

FP Markets wird bei den FAME Awards 2023 zum „Best CFD Broker in Africa" gekürt

Sydney (ots/PRNewswire)

FP Markets erhält die prestigeträchtige Auszeichnung „ Best CFD Broker in Africa" bei den FAME Awards 2023, die im Rahmen des Finance Magnates Africa Summit (FMAS23) verliehen werden.

FP Markets, ein führender australischer Forex - und CFD -Broker, wurde bei den prestigeträchtigen FAME Awards mit dem Preis „Best CFD Broker in Africa" für 2023 ausgezeichnet, was seine wachsende Präsenz auf dem afrikanischen CFD Markt unterstreicht.

Das Event fand am 10. Mai 2023 im renommierten Sandton Convention Centre in Johannesburg, Südafrika, als Teil des Finance Magnates Africa Summit (FMAS23) statt und brachte einige der bekanntesten Namen des Finanzsektors zusammen, um Exzellenz und Innovation in der Branche zu feiern.

Dieser Erfolg ist die erste Auszeichnung von FP Markets in Afrika und die erste Auszeichnung in 2023, nach einer beeindruckenden Reihe von Auszeichnungen in 2022, darunter der „Best Global Forex Value Broker" für ein beispielloses viertes Jahr in Folge und „Best Forex Broker in Europe". Die Auszeichnung fällt mit der behördlichen Genehmigung von FP Markets durch die südafrikanische Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in 2022 zusammen und unterstreicht die anhaltenden Bemühungen, ein außergewöhnliches Produkt- und Kundenerlebnis zu bieten und einen starken regulatorischen Rahmen für seine internationalen Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

Craig Allison, Chief Executive Officer von FP Markets, kommentierte die jüngste Auszeichnung des Unternehmens: „Der Gewinn der Auszeichnung als Best CFD Broker in Africa ist ein wichtiger Meilenstein für das Team. Es dient nicht nur als unsere erste Auszeichnung auf dem afrikanischen Kontinent, sondern demonstriert auch unsere globale Reichweite auf dem Forex- und CFD-Markt. Dank unserer fortschrittlichen Technologie, der gleichbleibend engen Spreads und des preisgekrönten Kundensupports können wir unseren Kunden in dieser dynamischen Region die höchste Servicequalität bieten. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die harte Arbeit unseres Teams, und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Afrika auszubauen und unsere Position als bevorzugter CFD Broker für Trader auf der ganzen Welt zu festigen."

FP Markets bietet über 10.000 Trading-Instrumente an und ermöglicht Tradern den Zugang zu CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, ETFs, Anleihen und Kryptowährungen und ist damit eines der größten Angebote der Branche mit führenden Plattformen, darunter MT4, MT5, cTrader und Iress. In den vergangenen 18 Jahren hat FP Markets gelernt, dass die Kombination aus engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit hochmodernen Plattformen, einer breiten Produktpalette und einem erstklassigen Kundensupport die wichtigsten Zutaten sind, die ernsthaften Tradern das Vertrauen in den Handel geben. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat FP Markets sein Produktangebot kontinuierlich erweitert und ermöglicht es Tradern, einige der besten Trading-Bedingungen der Branche zu nutzen.

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein Multi-Regulated Forex- und CFD-Broker mit über 18 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank Forex Spreads ab 0,0 Pips.

Trader können zwischen den führenden leistungsstarken Online Trading Plattformen wählen, darunter die FP Markets Mobile App, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress.

Der herausragende mehrsprachige 24/7 Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends anerkannt und fünf Jahre in Folge mit dem „The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards vier Jahre in Folge (2019, 2020, 2021, 2022) als „Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als „Best Forex Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.

FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Best Trade Execution" erhalten.

Weitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/.

