Glooko

/ R I C H T I G S T E L L U N G -- Glooko/

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Bezüglich der Pressemitteilung „Glooko kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi für die Verbindung des Solostar®-Infektionsstift mit neuem SoloSmart®-Gerät an", die am 23. Februar 2023 von Glooko über PR Newswire herausgegeben wurde, wurden wir von dem Unternehmen darauf hingewiesen, dass die Überschrift „Glooko kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi für die Verbindung des Solostar®-Infektionsstiftes mit neuem SoloSmart®-Gerät an" von PR Newswire falsch vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurde. Die korrigierte Überschrift sollte stattdessen lauten: „Glooko kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi an, um Konnektivität zwischen SoloStar® Pen/SoloSmart®-Gerät und der Glooko-Plattform zu ermöglichen". Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:

Glooko kündigt globale Zusammenarbeit mit Sanofi an, um Konnektivität zwischen SoloStar® Pen/SoloSmart®-Gerät und der Glooko-Plattform zu ermöglichen

Glooko Inc. („Glooko") gab heute bekannt, dass sie eine Partnerschaftsvereinbarung mit Sanofi geschlossen haben, um ihre Unterstützung für Menschen mit Diabetes sowie für medizinisches Fachpersonal durch die Integration von SoloSmart in die Glooko®-Plattform zu verbessern. SoloSmart ist ein einteiliges Zusatzgerät, das für die Verwendung mit SoloStar- und DoubleStar-Insulininjektionsstiften vorgesehen ist. Es zeichnet die Dosis, das Datum und die Uhrzeit der Insulininjektion auf und ermöglicht die Visualisierung der Daten in der Glooko-App, die Patienten dem medizinischem Fachpersonal für eine vernetzte Versorgung im Diabetesmanagement bereitstellen können. Derzeit ist SoloSmart nicht in den USA zugelassen.

Durch die weltweite Präsenz von Glooko mit über 8.000 Kliniken will Sanofi den Zugang zu digitalen Lösungen für Menschen mit Diabetes in jedem der Länder, in denen SoloSmart verfügbar sein wird, verbessern. Die SoloSmart-Kappe wird derzeit in die Glooko-Plattform integriert und soll ab 2023 schrittweise in mehreren Ländern eingeführt werden. Die kombinierte Lösung wird in englischer und lokaler Sprache zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der globalen Vereinbarung ziehen Glooko und Sanofi die Option in Betracht, die Einführung der kombinierten Technologien über den anfänglichen geografischen Bereich hinaus zu erweitern.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sanofi bekanntgeben zu können, da diese Vereinbarung die erste umfassende Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit darstellt," so Russ Johannesson, Geschäftsführer von Glooko. ,,Glooko ist die erste globale Diabetes Datenmanagement-Plattform, die mit SoloSmart an den Start geht, worauf unser Team besonders stolz ist. Dies wird es uns ermöglichen, unsere globale Reichweite weiter auszubauen, um erstklassige Technologien anzubieten, die das Leben von Menschen mit Diabetes verbessern können."

,,Wir bei Sanofi glauben, dass wir den Menschen, die mit Diabetes leben, einen wertvollen Vorteil bieten können, indem wir ein Ökosystem mit lokalen und globalen Partnern aufbauen. Mit Biocorp, dem Hersteller von SoloSmart,Glooko, einer führenden digitalen Gesundheitslösung, die Patienten und Partner im Gesundheitswesen unterstützt, sowie Partnern vor Ort wollen wir das tägliche Management für Menschen mit Diabetes verbessern", sagt Jared Josleyn, Global Head of Digital Healthcare bei Sanofi. ,,Seit 100 Jahren steht Sanofi bei der Behandlung von Diabetes an vorderster Front. Auf diesem Erbe bauen wir weiter auf, mit der Vision und dem Engagement, die Diabetesversorgung für 537 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern."

Sobald SoloSmart in die Glooko-Plattform integriert ist, werden die Anwender von SoloStar- und DoubleStar-Injektionsstiften die Möglichkeit haben, die Funktionalität von Glooko um die Verfolgung der Insulindosierung und des Zeitplans zu erweitern, um ihr Insulinmanagement und die Nachverfolgung zu verbessern. Die Kombination von SoloSmart und Glooko hilft dem Anwender, die Korrelation zwischen der injizierten Insulindosis und den Blutzuckerwerten visuell darzustellen. Die Insulinverfolgungsdaten können mit anderen wichtigen Funktionen der mobilen Glooko-App verknüpft werden, wie z. B. der Verfolgung von Nahrungsmitteln, Bewegungsdaten, Gewicht und Blutdruck, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Menschen mit Diabetes dabei helfen, ihre Pflege noch individueller zu gestalten.

Informationen zu Glooko

Glooko verbessert die gesundheitlichen Auswirkungen von Menschen mit chronischen Erkrankungen durch seine personalisierte, intelligente, vernetzte Pflegeplattform. Unsere bewährten Technologien verbessern das Leben der Patienten, indem sie die Verbindung zwischen Patienten und Dienstleistern revolutionieren, das Engagement der Patienten und die Therapietreue durch digitale Therapien fördern und die Durchführung von klinischen Studien beschleunigen. Glooko wird weltweit in mehr als 30 Ländern und an mehr als 8.000 klinischen Standorten eingesetzt.

Glooko.com LinkedIn.com Twitter Instagram Facebook

Glooko Inc