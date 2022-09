Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism

Videoreihe „Hangzhou Expats" zeigt Offenheit und Attraktivität von Hangzhou auf Social Media

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

„Hangzhou Expats", eine Videoreihe, die das Leben von Ausländern in Hangzhou zeigt, ist ein heiß diskutiertes Thema auf einer Reihe von Social-Media-Konten des städtischen Büros für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus in Hangzhou. Die faszinierenden Kurzvideos, die die integrative Atmosphäre von Hangzhou zeigen sollen, haben auf den Plattformen Facebook, Instagram und YouTube zahlreiche Aufrufe erzielt.

Für die rumänische Unternehmerin Ileana Maier ist das Leben in Hangzhou wie ein Leben in der Zukunft. Für Benjamin Saltzman, einen Lehrer aus Los Angeles, ist Hangzhou die perfekte Kombination aus Tradition und Moderne. Laut „Hangzhou Expats" haben sie alle ihre ganz individuellen Gründe, in Hangzhou zu leben.

Anhand des Lebensstils in Hangzhou zeigte die achtteilige Videoserie, wie Ausländer die Stadt sehen und welche vielfältigen Erfahrungen sie mit dem Leben in der Stadt machen.

Tosimitsu Takao, ein IT-Techniker aus Japan, lebt seit fünf Jahren in Hangzhou. Gelegentlich wurde er eingeladen, in einer chinesisch-japanischen Band aus Hangzhou mitzuspielen. Während seiner Ausbildung und seiner Auftritte fand er viele Freunde mit ähnlichem Musikgeschmack. Takao entdeckte auch eine japanische Bar, in der er nach der Arbeit etwas trinken gehen konnte. „Gewichtszunahme mit Freunden" ist der „Beweis" für sein glückliches Leben in Hangzhou.

Der kanadische Bergsteiger Joe Langwald hat eine Frau aus Hangzhou geheiratet und lebt seit 20 Jahren in Hangzhou. Er hat 10 Jahre damit verbracht, den Lion's Head Mountain zum größten Klettergebiet für Boulderer und Sportkletterer im Osten Chinas auszubauen. Langwald liebt grünen Tee aus Hangzhou und Lin'an-Bambussprossen. „Fragen Sie mich nicht, ob es mir hier gefällt, die Zeit sagt doch alles", sagte er.

„Hangzhou Expats" hat in den sozialen Medien bereits nach den ersten sieben Folgen mit 350.000 Aufrufen Aufmerksamkeit erregt. Nardus Smith schrieb einen Kommentar: „Ich habe vor kurzem mit dem Klettern in Hangzhou begonnen, und es ist so wunderbar, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der sich Ausländer und Einheimische wirklich gut verstehen", und seine Kommentare wurden von anderen aufgegriffen: „Ich möchte wirklich dort leben, Hangzhou ist so schön."

Ist die Stadt inklusiv oder nicht? Das letzte Wort haben hier die dort lebenden Ausländer. Für Zuschauer aus dem Ausland, die noch nie in Hangzhou waren, bietet „Hangzhou Expats" eine objektive Darstellung der Stadt. Sie können sich sogar ihr zukünftiges Leben in Hangzhou ausmalen, indem sie sich diese Videos ansehen.

Als eine der ersten chinesischen Städte, die den Tourismus im Ausland über Social Media-Plattformen fördern, hat sich Hangzhou in den letzten zehn Jahren der Entwicklung der internationalen Kommunikation durch kulturellen Austausch und interaktive Kommunikation verschrieben.

Hangzhou hat seinen traditionellen chinesischen Stil, seinen lokalen Charme und seine internationale Ausrichtung durch eine Reihe von Werbemaßnahmen wie die weltweite Rekrutierungskampagne „Modern Marco Polo - Dr. Hangzhou", die Hangzhou Global Tour und das Hangzhou Global Qipao Festival in die Welt getragen.

Per Ende August 2022 folgten über 1,3 Millionen Menschen den Facebook-, Instagram- und YouTube-Konten des Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism, mit über 35 Millionen Eindrücken und über 1,74 Millionen Interaktionen (einschließlich Videoaufrufen) pro Jahr.

Eine Reihe laufender und bevorstehender Aktivitäten wie der Fotowettbewerb zum Mondfest, die interaktiven Comics Su Dongpo's New Life in Hangzhou, die Videosammlung „Hello Hangzhou" in den sozialen Medien und die traditionellen chinesischen Feste, die Asienspiele und andere spannende Themen boten den Fans aus dem Ausland wertvolle Gelegenheiten, sich an der globalen Kultur- und Tourismusarbeit von Hangzhou zu beteiligen.

