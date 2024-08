Shanghai Electric

Shanghai Electric bietet Modernisierungsmaßnahmen für das vietnamesische Kraftwerk Ninh Binh an und steigert damit dessen Effizienz, Leistung und Langlebigkeit

Die Erneuerungslösungen von Shanghai Electric haben die Lebensdauer der Anlage um weitere 30 Jahre verlängert

Mit Unterstützung von Shanghai Electric wurde das Kraftwerk Ninh Binh, eines der ersten vietnamesischen Kraftwerke, das in der Stadt Ninh Binh gebaut wurde, nach 45 Betriebsjahren einer Generalüberholung unterzogen. Dank der modernen Technologie und fortschrittlichen Ausrüstung von Shanghai Electric konnte die Leistung jeder der vier Dampfturbinen von 25 auf 27 MW erhöht werden, und es wird erwartet, dass das Modernisierungsprojekt die Betriebslebensdauer um weitere 30 Jahre verlängert.

Das Kraftwerk Ninh Binh, das 1974 offiziell in Betrieb genommen wurde, ist als einer der wichtigsten Stromerzeuger im Norden Vietnams von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der lokalen Infrastruktur, der Wasserwirtschaft und des Wirtschaftswachstums. Bei voller Auslastung soll es jährlich rund 800 Millionen Kilowattstunden Strom für die Region produzieren.

Das Kraftwerk Ninh Binh wurde mit chinesischer Unterstützung gebaut. Shanghai Electric lieferte alle elektromechanischen Systeme, Kessel und Hilfsanlagen, die trotz fehlender Wartung fast vier Jahrzehnte lang unter hoher Belastung funktionierten. Die Anlage, mit derem Bau 1971 begonnen wurde, wurde als einzigartiges, halb unter der Erde liegendes und halb schwimmendes Bauwerk konzipiert, bei dem die wichtigsten Betriebsbereiche 11 Meter unter der Erde liegen.

„Um unseren Anwendern erstklassige Dienstleistungen und technische Lösungen anbieten zu können, hat Shanghai Electric eng mit dem Kraftwerk Ninh Binh und unseren Partnern in Vietnam zusammengearbeitet und ein spezielles Serviceteam eingerichtet, um die Kommunikation zu erleichtern", sagte Ni Yuanpeng, Direktor der Serviceabteilung der Industrieturbinenabteilung von Shanghai Electric Power Generation Equipment Co. Turbinenanlage. „Wir haben zahlreiche technische Verbesserungen und Transformationslösungen bereitgestellt, darunter die Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen, die Modernisierung von Steuerungssystemen, die Umsetzung von Umweltverbesserungen und die Verbesserung der Kesselmitverbrennungsmöglichkeiten, die eine entscheidende Rolle bei der umfassenden Modernisierung des Kraftwerks Ninh Binh gespielt haben."

Vor der jüngsten Modernisierung hatten die Turbinen ihre vorgesehene Lebensdauer bei weitem überschritten, was zu einer hochkomplexen Abnutzung und Alterung der internen Komponenten führte und es schwierig machte, die verbleibende Lebensdauer und Leistung der einzelnen Teile genau zu bewerten. Erschwerend kam hinzu, dass ein erheblicher Mangel an technischen Unterlagen und Betriebsdaten bestand, so dass Shanghai Electric vor dem Projekt eine detaillierte technische Planung und Inspektion vor Ort durchführen musste. Durch die Aufrüstung wurde die Kapazität jeder Turbine erhöht und ihr Wirkungsgrad auf ein optimales Niveau gebracht, wodurch die Stromerzeugung maximiert und die lokale Netzstabilität verbessert wurde.

Die Wiederherstellung des Kraftwerks Ninh Binh, eines wichtigen Bestandteils der nordvietnamesischen Energieinfrastruktur, ist für die Energiesicherheit und die ökosoziale Entwicklung des Landes von entscheidender Bedeutung. Als beispielhaftes Projekt in der Geschichte der vietnamesischen Energiewirtschaft hat das Kraftwerk zur Ausbildung einer großen Zahl von Fachleuten beigetragen, die später am Bau zahlreicher Kraftwerke in ganz Vietnam beteiligt waren, darunter die Kraftwerke Vinh Tan und Quang Ninh, zwei weitere Großprojekte von Shanghai Electric in Vietnam. Für die Zukunft plant das Werk, die Möglichkeiten der Umgestaltung zu nutzen. Künftige Projekte sollen energiesparende Renovierungen, zusätzliche Modernisierungen und die Mitverbrennung von Kesseln zur Leistungssteigerung umfassen.

