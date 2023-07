Shanghai Electric kooperiert langfristig mit Siemens und stärkt Innovationen in den Bereichen neue Energien und Gesundheitswesen

Shanghai Electric

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) („das Unternehmen") erörterte bei einem kürzlichen Besuch der Führungskräfte von Siemens Healthineers und Siemens Energy die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit mit Siemens, um die technologische Innovation im Gesundheits- und Energiesektor voranzutreiben. Die beiden Energie- und Gesundheitskonzerne streben eine engere Zusammenarbeit an, um ein gesünderes und umweltfreundlicheres China zu schaffen. Dabei sollen die engen bilateralen Beziehungen zwischen China und Deutschland genutzt und die Zusammenarbeit im Bereich des Klimaschutzes intensiviert werden, um Nachhaltigkeit und Innovation in verschiedenen Sektoren zu fördern.

Am 5. Juli besuchte Elisabeth Staudinger, Vorstandsmitglied von Siemens Healthineers, den Hauptsitz von Shanghai Electric, wo sie von Leng Weiqing, der Vorstandsvorsitzenden von Shanghai Electric, empfangen wurde. Am selben Tag folgte ein Besuch von Karim Amin, dem Executive Vice President von Siemens Energy. Im Rahmen der Treffen führte Shanghai Electric Gespräche mit hochrangigen Vertretern von Siemens, seinem langjährigen Partner in den Bereichen neue Energien und hochwertige medizinische Geräte, um die fruchtbaren Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit zu erörtern, die Innovationen im chinesischen Gesundheitssektor vorangetrieben haben, und nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Synergien bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Lösungen für die Energiespeicherung und neue Energiequellen zu verbessern.

„Die Zusammenarbeit zwischen Shanghai Electric und Siemens hat es uns ermöglicht, unser Fachwissen und unsere Fähigkeiten in verschiedenen Branchen, Märkten und Technologien zu nutzen, um unsere Produktforschung und -entwicklung zu verbessern, wobei die Teams beider Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche beeindruckende Erfolge erzielt haben. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Siemens weiter zu vertiefen, um die einheimische Innovation bei medizinischen Geräten voranzutreiben, Chinas öffentliche Gesundheitseinrichtungen an der Basis zu verbessern und China in die Lage zu versetzen, ein sicheres, kohlenstoffarmes und effizientes Energiesystem aufzubauen, von dem mehr chinesische Bürger profitieren, indem wir gemeinsam mehr hochwertige Gesundheitsversorgung und nachhaltige Energielösungen anbieten", sagte Leng Weiqing.

Elisabeth Staudinger hob die wachsende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in China hervor und betonte, dass Chinas 14. Fünfjahresplan, der eine Strategie zur Förderung der inländischen Produktion von medizinischen Geräten und technologischer Innovation vorsieht, den beiden Unternehmen weitere Kooperationsmöglichkeiten bieten wird. „Siemens Healthineers möchte mit Shanghai Electric Hand in Hand arbeiten, um die Entwicklung des medizinischen Sektors in China zu beschleunigen, Chinas Gesundheits- und Hygienestandards zu verbessern und zur Verwirklichung der Vision 'Gesundes China 2030' beizutragen", sagte sie.

Karim Amin würdigte die bemerkenswerten Erfolge der Zusammenarbeit zwischen Shanghai Electric und Siemens und gab Einblicke in die Geschäftsentwicklung von Siemens Energy. „Siemens Energy ist bestrebt, die strategische Zusammenarbeit mit Shanghai Electric zu vertiefen, um Chinas Bemühungen, die Energiewende zu erreichen, zu unterstützen. Das bedeutet, dass wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen, aktiv neue Anwendungen neuer Technologien erforschen und Produkte und Dienstleistungen mit besserer Qualität anbieten werden. Wir bringen mehr technischen Unterstützung mit, um China dabei zu helfen, das 'Dual Carbon'-Ziel schneller zu erreichen, und wir erwarten auch, dass wir gemeinsam mit Shanghai Electric weitere Durchbrüche im Bereich der neuen Energien erzielen werden", sagte er.

Der Besuch erfolgte nach den ersten persönlichen Regierungsgesprächen zwischen dem chinesischen Ministerpräsidenten und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz seit dem Ausbruch von COVID-19 im Juni, bei denen die Repräsentanten beider Länder ihre Bereitschaft bekundeten, die Zusammenarbeit bei der kohlenstoffarmen Entwicklung zu verstärken und den Übergang zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft zu beschleunigen. Indem Peking und Berlin weiterhin gemeinsam an Themen wie der Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in der Industrie, der Verdoppelung der Maßnahmen zur Umstellung auf eine klimafreundliche Mobilität und dem Aufbau einer Kreislaufwirtschaft arbeiten, werden sich für die beiden Unternehmen neue Möglichkeiten ergeben, auf ihrer zwanzigjährigen Partnerschaft aufzubauen, um Innovationen in den Bereichen erneuerbare Technologien und Gesundheitswesen voranzutreiben.

Seit der Übernahme von Westinghouse Electric vor mehr als zwei Jahrzehnten ist Siemens ein wichtiger Partner von Shanghai Electric im Energiesektor. Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam saubere, effiziente Energielösungen in einem Joint Venture, Shanghai Electric Power Generation Equipment. Mit einem Marktanteil von 40 Prozent hat das Unternehmen mit seinen kohlebefeuerten Stromerzeugungsanlagen, die zahlreiche Rekorde in Bezug auf Leistung, Kapazität und niedrige Kohlenstoffemissionen aufgestellt haben, einen Umsatz von über 150 Milliarden CNY erzielt.

Das Jahr 2022 markiert den Beginn einer neuen Partnerschaft zwischen Shanghai Electric und Siemens Healthineers, mit der die beiden Unternehmen Innovationen im Bereich medizinischer Geräte in China fördern und den Zugang zu hochwertigen medizinischen Ressourcen für Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land verbessern wollen. Die beiden Unternehmen haben im Rahmen einer Vereinbarung, die Geschäftssysteme, Produktentwicklung und Kundendienst umfasst, eine weitreichende Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vereinbart, um das Wachstum von Shanghai Electric im boomenden medizinischen Sektor Chinas zu fördern.

