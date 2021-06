Shanghai Electric

Shanghai Electric präsentiert sich auf der SNEC 2021 und stellt sein neues Batterie-Management-System (BMS) in den Mittelpunkt

Shanghai (ots/PRNewswire)

Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd ("Shanghai Electric Guoxuan"), eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric (601727.SS und 02727.HK), hat auf der 15. International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2021), die kürzlich in Shanghai stattfand, seine Energielösungen vorgestellt, die eine kohlenstoffneutrale Zukunft ermöglichen sollen. Die auf der Expo vorgestellten Lösungen von Shanghai Electric konzentrieren sich auf sechs Hauptbereiche des neuen Energiesektors und zielen darauf ab, ein neues Ökosystem für grüne Energie zu schaffen, das kohlenstofffreie Energie, grüne Wasserstoffproduktion, industrielle Energieeinsparung, umweltfreundlichen Transport, grüne Gebäude und intelligente Energiespeicherung umfasst.

Auf der Veranstaltung wurde das Batteriemanagementsystem (BMS) von Shanghai Electric Guoxuan für elektrochemische Energiespeicher mit dem "Megawatt Jadeite Award" für sein innovatives Design ausgezeichnet, das einen der inhärenten Mängel der traditionellen Architektur von Batteriemanagementsystemen behebt. Durch den hierarchischen Aufbau und das Prozessmanagement der Funktionsmodule kann das System den Betriebszustand aller Geräte innerhalb des Energiespeichersystems mit hoher Präzision und Geschwindigkeit verfolgen und steuern. Die optimierte Systemarchitektur ermöglicht es dem System, die Fehlerdynamik in Echtzeit über das Cloud-System zu erfassen und eine Fehleraufzeichnung im Millisekundenbereich zu erreichen.

Die Energiespeicherung ist eine Schlüsselkomponente für eine saubere Energiewende, da sie das Potenzial hat, die intermittierenden, unkontrollierbaren und abgelegenen Eigenschaften der erneuerbaren Energiequellen zu überwinden. Der massive Einsatz und das schnelle Wachstum der Infrastruktur für erneuerbare Energien auf der ganzen Welt bedeuten, dass Speichertechnologien, die die Flexibilität der neuen Energieversorgung erhöhen, dringend benötigt werden.

Nach Jahren der Entwicklung hat der globale Markt für Energiespeicher begonnen, Gestalt anzunehmen, und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Im Jahr 2021 sind die Vereinigten Staaten weltweit führend bei der Einführung von Batterien für das Stromnetz und für erneuerbare Energien, da ihr Markt 41 % des weltweiten Einsatzes von Energiespeichern ausmacht. Angetrieben durch die von immer mehr Ländern verfolgte Klimapolitik wird Europa bis 2023 voraussichtlich den zweiten Platz im weltweiten Energiespeichermarkt einnehmen. Im Jahr 2020 erreicht Chinas installierte Kapazität an Energiespeichern 35,6 GW, was 18,6 % der weltweiten Gesamtmenge ausmacht.

Angesichts ihrer zentralen Rolle bei der Beschleunigung der nächsten Welle der Energiewende ist die Energiespeicherung entscheidend für die Transformation und den Fortschritt des Energiesektors in China und weltweit. Vor diesem Hintergrund leistet Shanghai Electric Pionierarbeit für erneuerbare Energien, die durch effiziente und stabile Energiespeicher betrieben werden. Aufbauend auf seinen intelligenten Technologien und weltweit führenden digitalen Werkzeugen hat das Unternehmen eine Roadmap und eine Strategie für Energiespeicherprodukte und -lösungen entwickelt, die die gesamte neue Energie-Wertschöpfungskette auf ihrem Weg in eine nachhaltigere und grünere Zukunft unterstützen sollen.

2021 markierte einen neuen Meilenstein für Shanghai Electric in seinem Bestreben, Energiespeicherlösungen zu erforschen, als Shanghai Electric Guoxuan ein Memorandum mit Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) zur gemeinsamen Entwicklung einer neuen Generation von Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichersystem-Projekten (BESS) unterzeichnete.

Aufbau einer intelligenten Energiespeicherlösung aus einer Hand mit "einer Zelle und drei Systemen".

An der F&E-Front engagiert sich Shanghai Electric Guoxuan für die Entwicklung und Verfeinerung einer Reihe von standardisierten Produkten mit dem Ziel, die Kapazität zu erhöhen und die Gesamteffizienz von Energiespeichersystemen zu verbessern. Das Unternehmen plant außerdem den Aufbau einer intelligenten Energielösung aus einer Hand, wobei der technologische Schwerpunkt auf der Entwicklung von Batteriezellen, Batteriemanagementsystemen (BMS), Überwachungssystemen auf Stationsebene (SCS) und intelligenten Betriebs- und Wartungssystemen (OPS) liegt.

Alle Batterieprodukte von Shanghai Electric Guoxuan haben nationale und weltweit anerkannte Sicherheitstests von Dritten bestanden, darunter GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973. Sein BMS kann eine mehrstufige systematische Batterieüberwachung, -verwaltung und -schutz bieten, die Zelle, Modul, Batteriecluster und Batteriestapel umfasst. Das SCS bietet umfassenden Steuerungsschutz und Sicherheitsmanagement auf Systemebene, während das OPS die Leistungsfähigkeit von SEunicloud, der industriellen Internetplattform von Shanghai Electric, voll ausschöpft, um eine vollständige Überwachung und Verwaltung des Energiespeichersystems über den gesamten Lebenszyklus zu erreichen.

Erforschung eines diversifizierten Geschäftsmodells, um den Wert der Energiespeicherung zu erhöhen

Im Laufe der Jahre haben die Energiespeicherlösungen von Shanghai Electric eine Reihe von Demonstrationsprojekten in China angetrieben, wodurch das Unternehmen ein diversifiziertes Geschäftsmodell aufbauen konnte. Zu diesen Projekten gehören Energiespeicher-Mikronetze, industrielle und kommerzielle Energiespeicher, netzseitige Energiespeicher, neue Energie + Energiespeicher, gemeinsame Photovoltaik-Energiespeicher, Energiespeicher + Ladelösungen. Eines der Paradebeispiele ist das Energiespeicherkraftwerk Golmud, das erste unabhängige gemeinsame Energiespeicherkraftwerk in China. Das Projekt verknüpft die Lieferkette zu einem Energiespeicher-Ökosystem, das die Projektentwicklung, den Betrieb, die Lieferung von Ausrüstung, den Bau sowie den Betrieb und die Wartung umfasst.

