Handelszeitung

Nasdaq-Firma kauft Westschweizer Elektroakustiker Soundchip

Zürich (ots)

Für 20,5 Millionen Dollar kauft das US-israelische Nasdaq-Unternehmen DSP Group mit Sitz in Kalifornien den Waadtländer Elektroakustiker Soundchip mit 50 Mitarbeitenden. "Trends wie Homeoffice und Sprache als Benutzerschnittstelle unterstreichen den Bedarf an hoch optimierten Sprach- und Konnektivität-Lösungen", kommentiert DSP-Chef Ofer Elyakim die Akquisition. Mit dem Kauf holt sich DSP die von Soundchip entwickelte Geräuschunterdrückungstechnologie für Headsets ins Portfolio. DSP betreibt eine stromsparende Sprachverarbeitungsplattform und beliefert Tech-Giganten wie Google, Panasonic und Technics. Soundchip mit Sitz am Genfersee wurde vor zehn Jahren gegründet. Der aus Neuseeland stammende Gründer Mark Donaldson bleibt im Unternehmen als Vizepräsident.

Pressekontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch