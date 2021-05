Shanghai Electric

Shanghai Electric Wind Power Group startet Börsengang auf dem SSE-STAR-Markt und bringt neuen Schwung in die weltweite Windenergiebranche

Am 19. Mai 2021 fand eine Zeremonie im Shanghai Securities Exchange Building statt, um den Börsengang (IPO) der Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), eine Tochtergesellschaft der Shanghai Electric Group Co. Ltd. ("Shanghai Electric" oder "das Unternehmen") (601727.SS und 02727.HK), im Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board zu feiern. Die Börsennotierung markiert einen wichtigen Meilenstein der Geschichte des Unternehmens und diente als neue Startrampe, von der aus das Unternehmen dazu beitragen wird, den globalen Übergang zu einer Wirtschaft zu beschleunigen, die von umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Windenergie angetrieben wird.

Im Juni 2020 reichte die Shanghai Electric Wind Power Group ihren IPO-Antrag bei der Shanghai Stock Exchange ein. Nach fast einem Jahr der Vorbereitung wurde das Unternehmen kurz nach einer Online-Roadshow erfolgreich am SSE Sci-Tech Innovation Board gelistet.

"Der Erlös aus dem Börsengang wird der Shanghai Electric Wind Power Group dabei helfen, neue Produkte und Technologien zu entwickeln, neue Stützpunkte zu schaffen, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Leistungsfähigkeit der gesamten Produktprüfung zu steigern. Er wird unseren Plan stärken, den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens zu erhöhen und neue Wachstumschancen zu schaffen, indem wir die Investitionen in Post-Market-Dienstleistungen und intelligente Fertigung ausweiten. Darüber hinaus wird der Börsengang auch dazu dienen, die Kapitalstruktur zu optimieren, um die Anti-Risiko-Kapazität des Unternehmens zu stärken", sagte Jin Xiaolong, Vorsitzender der Shanghai Electric Wind Power Group.

Die Ankündigung des Börsengangs der Shanghai Electric Wind Power Group steht im Zusammenhang mit Chinas Versprechen, vor 2030 einen Höchststand bei den CO2-Emissionen und vor 2060 eine CO2-Neutralität zu erreichen. Der Börsengang wird die Kompetenz und das Know-how des Unternehmens in der Windenergie weiter mit Chinas Strategie für die Energiewende in Einklang bringen, um die Rolle der Windenergie im Sektor der erneuerbaren Energien neu zu gestalten.

Die Shanghai Electric Wind Power Group, ein führendes Unternehmen in der chinesischen Offshore-Windkraftindustrie, ist eines der weltweit führenden Windenergiekraftwerke. Ihre Geschäftsbereiche umfassen Design, Herstellung, Betrieb und Wartung von Windenergieanlagen sowie Investitionen und Entwicklung von Windparks. Die Shanghai Electric Wind Power Group hat eine Roadmap für Produkttechnologie entwickelt, die Produktlizenzen, Sekundärentwicklung, strategische Zusammenarbeit und unabhängige F&E kombiniert. Das Unternehmen hat einen Weg eingeschlagen, um die Entwicklung der Windenergie voranzutreiben, verbunden mit einer starken digitalen Kapazität, um die zukünftige Entwicklung der Branche zu unterstützen.

Im März 2021 listete Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Shanghai Electric unter den zehn weltweit führenden Herstellern von Windenergieanlagen. Nach Angaben von BNFE stieg die Gesamtkapazität der neu installierten Turbinen von Shanghai Electric im vergangenen Jahr um 5,07 GW, was dem Unternehmen zu einem Platz unter den Top 10 im Ranking des globalen Windenergiemarktes verhalf. Darüber hinaus führt Shanghai Electric den chinesischen Offshore-Windmarkt mit einer installierten Kapazität von 1,26GW im Jahr 2020 an und liegt damit an zweiter Stelle hinter Siemens Gamesa.

"Mit Blick auf die Zukunft wird Shanghai Electric die neuen Möglichkeiten der globalen Energiewende nutzen. Indem wir uns der Entwicklung umweltfreundlicher Energie widmen, werden wir die Entwicklung intelligenter Energie vorantreiben und ein CO2-freies industrielles Ökosystem für den Sektor der erneuerbaren Energien schaffen", sagte Jin Xiaolong.

