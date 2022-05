EZVIZ Inc.

EZVIZ präsentiert neue Sicherheitskamera mit KI: C8W Pro 2K bietet 360-Grad-Sicht ohne blinde Flecken, ideal für jedes Zuhause

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire)

Durch den proprietären KI-Algorithmus von EZVIZ braucht die Außenkamera nur minimalen Aufwand für Erkennung und Schutz des Zuhauses. Zudem bietet sie beeindruckende 360-Grad-Sicht in 2K -Klarheit.

EZVIZ, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Technologien, steigert mit der Einführung der C8W Pro den Komfort für Sicherheitskameras um ein Level. Sie ist einzigartig auf dem Markt und zeigt, wie fortschrittliche und automatisierte Haussicherheit heute aussieht: atemberaubende Kamerasicht, Schwenk- und Neigeabdeckung ohne tote Winkel, KI-gestützte Autokontrolle und intelligente Benachrichtigungen. Die C8W Pro 2K ist eine echte „All-in-One-Kamera". Denn mit einem einzigen Gerät können große Außenbereiche so effektiv und zuverlässig überwacht werden, wie sonst nur mit einem System von mehreren Kameras. Und gleichzeitig können die Benutzerinnen und Benutzer die Funktionen und die Videoanzeige ganz einfach über Touchscreen bedienen.

Die Kamera ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und weiß, wie sie ihre Aufgaben selbständig erledigen kann, auch wenn niemand zuschaut. C8W Pro 2K erkennt insbesondere Personen und Fahrzeuge, sodass Hausbesitzer sofort einen mobilen Alarm erhalten, wenn jemand an ihrem Grundstück vorbeigeht oder ein Auto unerlaubt vor ihrer Haustür parkt. Dabei vermeidet der Algorithmus Alarme, die durch herabfallendes Laub oder fliegende Insekten verursacht werden könnten. EZVIZ maximiert den Nutzen seines Schwenk- und Neige-Designs und bietet außerdem die Möglichkeit, sich automatisch auf ein sich bewegendes Objekt zu fixieren und die Bewegung zu verfolgen, sobald es sich aus dem Blickfeld entfernt. Das bedeutet, dass dieses Modell einen spielenden Hund auch dann nicht aus den Augen verliert, wenn er seinem Spielzeug in die hinterste Ecke des Gartens hinterherjagt.

Neben der KI noch mehr smarte Funktionen

Die C8W Pro 2K ist besonders benutzerfreundlich und bietet dem Feature „Rückkehr zu den voreingestellten Blickpunkten mit einem Klick" eine einzigartige Funktion: User können einfach auf ihre EZVIZ-App tippen, um den ursprünglichen Blickwinkel kinderleicht wiederherzustellen, selbst, nachdem ein komplexer Tracking-Prozess stattgefunden hat.

Die Markteinführung der C8W Pro 2K ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der wettbewerbsfähigen Schwenk-Neige-Außenkameras der C8-Serie von EZVIZ. Nach dem Erfolg der C8C Kamera und der mehrfach preisgekrönten C8PF Dual-Lens-Kamera.

„C8W Pro 2K die zuverlässige Wahl für alle ist, die ihre erste Sicherheitskamera suchen – und eine Wahl, die die Investition maximiert", so Michael Madjar, der Key-Account-Manager von EZVIZ in der DACH-Region. „Die C8W Pro 2K ist mit den führenden Technologien von EZVIZ in den Bereichen intelligentes Video, KI, Farbnachtsicht und mehr ausgestattet, aber dennoch zugänglich und budgetfreundlich."