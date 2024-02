woom Kinderfahrräder

Karrieremeldung: Johannes Kisslinger ist neuer Chief Operating Officer (COO) bei woom

Wien/Klosterneuburg (ots)

woom hat mit Johannes Kisslinger einen neuen Chief Operating Officer (COO). In seiner Position verantwortet Kisslinger die Bereiche Produktion, Supply Chain Management, Einkauf und Logistik, Qualitätsmanagement, Product Compliance und Testing sowie IT beim internationalen Kinder- und Jugendfahrradexperten. Kisslinger ist Teil des woom Management-Teams um woom CEO Paul Fattinger.

Mit einer beeindruckenden Karriere in globalen Unternehmen bringt Johannes Kisslinger (43) umfassende internationale Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich Operations Management mit. Vor seinem Antritt bei woom zeichnete der gebürtige Salzburger als COO beim Wiener Hochtechnologieunternehmen Schiebel für die Bereiche Produktion, Supply Chain, Beschaffung, Maintenance, Facility und IT verantwortlich.

Davor war Kisslinger langjährig für den Industriebetrieb Hoerbiger in unterschiedlichen Führungspositionen international tätig - unter anderem als Director Supply Chain in China und Vice President Operations für den Mittleren Westen der USA.

„Ich brenne darauf, meine internationale Erfahrung im Operations Management für eine Love Brand wie woom einzusetzen. Es gibt wohl kaum eine schönere und sinnvollere Mission, als die Fahrradwelt mit unseren einzigartigen Produkten für die nächste Generation nachhaltig zu prägen”, freut sich Johannes Kisslinger über seine neue Aufgabe bei woom.

„Mit seiner fundierten Expertise und seinem Anspruch für Exzellenz wird Johannes Kisslinger einen bedeutenden Beitrag zur weiteren Internationalisierung von woom leisten. Sein Fokus in den nächsten Monaten liegt auf der Effizienzsteigerung und Weiterentwicklung unserer Organisation, um unser Wachstum nachhaltig fortzusetzen. Unser Team freut sich darauf, mit ihm zusammen die Zukunft von woom zu gestalten und gemeinsam für unsere Kundinnen und Kunden in die Pedale zu treten”, so woom CEO Paul Fattinger über den Neuzugang im woom Management.

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Klosterneuburg bei Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.