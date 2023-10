woom Kinderfahrräder

woom ruft zur Velo-Schatzsuche in Bern und Zürich auf!

Bern/Zürich (ots)

Unlock the adventure!

Abenteuerlustige Familien in Bern und Zürich aufgepasst! Der österreichische Kindervelohersteller woom ruft zu einer coolen Aktion auf: Die beliebten woom ORIGINAL bikes werden an Spielplätzen in Zürich und Bern versteckt, um von euch gefunden zu werden. Wer die Velos entdeckt, kann bis 5. November beim Gewinnspiel mitmachen: Einfach QR-Code scannen und mit etwas Glück eines von 22 woom ORIGINAL bikes für Kids ab 4 Jahren gewinnen.

Bern, Zürich macht euch bereit und “Unlock the adventure”!

Der österreichische Kindervelohersteller woom startet eine spannende Aktion in der Schweiz und ruft unter dem Motto “Unlock the adventure” zu einer aufregenden Suche auf: Wer bis zum 5. November eines der woom ORIGINAL 3 bikes an Spielplätzen in Bern und Zürich entdeckt, kann am Gewinnspiel mitmachen - einfach QR Code am woom Velo einscannen, über das Teilnahmeformular anmelden und schon ist man im Lostopf. Zu gewinnen gibt es eines von 22 woom ORIGINAL 3 bikes in der knalligen Farbe woom red - das perfekte Allgroundvelo für Kindergartenkids von 4 bis 6 Jahren.

woom – Premium-Kindervelos aus Österreich

Vor mittlerweile zehn Jahren in einer Wiener Garage gegründet, radeln Kinder und Jugendliche heute in über 30 Ländern auf woom Velos. Kindern die Liebe zum Velofahren zu vermitteln, ist die Mission von woom. Die beliebten woom bikes sind speziell darauf ausgelegt, Kindern den Einstieg ins Velofahren so einfach wie möglich zu machen und sie für das Velofahren zu begeistern. Seit 2015 ist der Kinderveloexperte woom auch in der Schweiz aktiv. woom bikes sind in 44 ausgewählten Schweizer Velo-Shops und im woom Online-Shop erhältlich.

Unlock the adventure - so funktioniert´s:

In nur 3 Schritten ist man beim Gewinnspiel dabei:

Scanne den QR-Code: Bist du an einem der 22 Spielplätze angekommen und hast ein woom ORIGINAL 3 in der Farbe woom red gefunden? Gratuliere! Scanne den QR-Code, der dich auf die woom Website führt. Melde dich an: Melde dich mit deiner E-Mail-Adresse für das Gewinnspiel und den woom Newsletter an. Gewinne dein Velo: Wenn du und dein Kind zu den glücklichen Gewinner*innen zählen, erhaltet ihr von woom die richtige Zahlenkombination für das LOKKI Veloschloss zur direkten Abholung vom Spielplatz!

SUCH-TIPP: Auf diesen Spielplätzen sind die woom Velos versteckt:

Bern:

Zürich:

Und selbst wenn man kein Velo finden sollte, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, einen der mehrfach ausgezeichneten woom KIDS Helme zu gewinnen. Weiterführende Informationen sowie Tipps zur Suche auf den Spielplätzen gibt es hier.

Perfekter Start ins Velofahren mit dem woom ORIGINAL 3

Das woom ORIGINAL 3 ist das ideale Allround-Velo und unterstützt Kindergartenkids ab vier Jahren dabei, das Velofahren zu erlernen und ihr Können kontinuierlich zu verbessern. Die aufrechte Sitzhaltung auf dem woom ORIGINAL 3 hilft Kids, das Gleichgewicht zu halten und ermöglicht es ihnen, alles fest im Blick zu haben. Mit nur 5,4 kg ist das woom ORIGINAL 3 ein echtes Leichtgewicht und der beste (und liebste) Begleiter für erste längere Ausfahrten.

FACT BOX – woom ORIGINAL:

Das Kindervelo von woom in 6 Größen, für Kids und Teens von 1,5 bis 14 Jahren.

Der superleichte Rahmen aus Aluminium ist das Herzstück der woom bikes und macht sie um bis zu 40 Prozent leichter als andere Kindervelos.

ist das Herzstück der woom bikes und macht sie um bis zu 40 Prozent leichter als andere Kindervelos. Optimales Handling und kindgerechte Ergonomie sorgen für eine sichere Fahrt. Kinder erlernen intuitiv und spielerisch die wichtigen motorischen Fähigkeiten, die fürs Velofahren notwendig sind.

Kinder erlernen intuitiv und spielerisch die wichtigen motorischen Fähigkeiten, die fürs Velofahren notwendig sind. Die ergonomisch geformten Griffe – innen schmal für Kinderhände designt, aber mit extra großem Außendurchmesser – schützen Kinder vor schlimmeren Verletzungen bei einem Sturz auf den Lenker. Sie sind auch abschraubbar und damit leichter zu reinigen.

– innen schmal für Kinderhände designt, aber mit extra großem Außendurchmesser – schützen Kinder vor schlimmeren Verletzungen bei einem Sturz auf den Lenker. Sie sind auch abschraubbar und damit leichter zu reinigen. Die eigens entwickelten Bremshebel können gut von kleinen Händen und mit geringer Handkraft bedient werden. Die wichtige Hinterradbremse erkennen jüngere Kids am auffallend grünen Bremshebel. Die Farbgebung verhindert ein Verwechseln der Bremsen und reduziert das Unfallrisiko.

können gut von kleinen Händen und mit geringer Handkraft bedient werden. Die wichtige Hinterradbremse erkennen jüngere Kids am auffallend grünen Bremshebel. Die Farbgebung verhindert ein Verwechseln der Bremsen und reduziert das Unfallrisiko. Der Lenkeinschlagbegrenzer zwischen Gabel und Rahmen an den kleineren Größen verhindert Stürze durch Überdrehen des Lenkers und macht das Fahren sicherer.

zwischen Gabel und Rahmen an den kleineren Größen verhindert Stürze durch Überdrehen des Lenkers und macht das Fahren sicherer. Egal ob Straße, Schotterweg oder Waldboden – die woom Leichtlaufreifen garantieren optimalen Halt bei jeder Witterung und auf jedem Untergrund, geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken befindliche reflektierende Streifen sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimale Sichtbarkeit.

garantieren optimalen Halt bei jeder Witterung und auf jedem Untergrund, geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken befindliche reflektierende Streifen sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimale Sichtbarkeit. Zeitloses Design: Die schlichte Silhouette und die klaren Formen der woom ORIGINAL Velos wurden bereits mit zahlreichen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet. Etwa dem Red Dot Award, dem German Design Award, dem Design&Innovation Award u.v.m.

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendvelohersteller mit Sitz in Klosterneuburg bei Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den velobegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Velo für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kindervelos. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.