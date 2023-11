Ferris Bühler Communications produziert emotionale Destinations-Videos für Edelweiss

Ferris Bühler Communications

Vom verschneiten Norwegen über die grünen Inseln der Azoren bis hin zur wilden Schönheit Islands: Für ihre Kundin Edelweiss setzt die 360° Storytelling Agentur Ferris Bühler Communications (FBC) auf Storytelling mit Bewegtbild. Zur Vermarktung der Feriendestinationen der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft organisiert FBC Medienreisen, wo vor Ort auch Content produziert wird – seit diesem Jahr mit einem neuen Videokonzept.

Am 22. November hebt erstmals ein Edelweiss Airbus nach Bogotá und Cartagena ab. Sie möchten bereits jetzt in die Welt Kolumbiens eintauchen und mehr über die emotionalen Destinations-Videos erfahren? Dann schauen Sie sich jetzt die beiden jüngsten Videos an. Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

