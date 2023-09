woom Kinderfahrräder

Sonderedition mit Farbverlauf: woom bikes im neuen, frischen Look

Klosterneuburg

Launch der Limited Color Edition der woom ORIGINAL Serie

Der Kinder- und Jugendfahrradexperte woom sorgt für noch mehr Radspaß im Herbst und bringt seine erfolgreiche woom ORIGINAL Serie in einer Limited Color Edition auf den Markt. Die Bikes im frischen Farblook sind ab sofort in allen Größen im woom Online-Shop und im Fachhandel erhältlich – allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Die Mission von woom ist es, so viele Kinder wie möglich für das Radfahren zu begeistern. Dabei möchte woom mit seinen superleichten Fahrrädern Kindern unvergessliche Fahrerlebnisse bieten, die nicht nur Spaß machen, sondern auch ihre Sicherheit und Fähigkeiten fördern.

woom bikes sind bekannt für ihre herausragende Qualität und die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnittene Ergonomie. Das geringe Gewicht, das intuitive Handling und die perfekt angepasste Geometrie der Räder ermöglichen es Kindern, das Radfahren schneller und müheloser zu erlernen. Durch diese Eigenschaften können sie oft in kürzester Zeit ihre Fähigkeiten auf zwei Rädern erweitern.

Die neueste Limited Color Edition der woom ORIGINAL Serie - der erfolgreichsten Produktserie von woom, die längst zum Signaturepiece avanciert ist - bringt noch mehr Farbe in den Radalltag: Die frischen und ausdrucksstarken Sondermodelle mit Farbverlauf – atomic neon und cosmic blurple (für woom ORIGINAL in den Größen 1 bis 4) sowie purple twilight und red eclipse (für woom ORIGINAL in den Größen 5 bis 6) – erweitern vorübergehend die Farbpalette der woom bikes. Neben den etablierten Standardfarben woom red, sunny yellow, woom green, sky blue, purple haze, mint green, midnight blue und moon grey eröffnen sich jungen Radlerinnen und Radlern somit noch mehr Möglichkeiten, ihren individuellen Stil auszudrücken und mit Begeisterung unterwegs zu sein.

Innovativer Fading-Effekt

„Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden immer wieder mal überraschen. Die brandneue Limited Color Edition spiegelt unseren kreativen und innovativen Spirit wider. Mit dem Farbverlauf – einem auf dem Markt für Kinderfahrräder einzigartigen Fading Farbeffekt – setzen wir ein starkes Statement. Die Sonderedition wird den Herbst bunter gestalten und auch die magischen Fahrradmomente bieten, die Kids und Eltern von woom gewohnt sind“, so woom CEO Paul Fattinger.

Die woom ORIGINAL Limited Color Edition ist ab sofort im woom Online-Shop und im Fachhandel in einer limitierten Auflage erhältlich.

FACT BOX – woom ORIGINAL 1–6:

Neue Fading-Farben für die woom ORIGINAL Größen 1 – 4: atomic neon und cosmic blurple

Neue Fading-Farben für die woom ORIGINAL Größen 5 – 6: red eclipse and purple twilight mit komplett schwarzen Rahmenkomponenten und neuen, leichten Billy Bonkers Reifen von Schwalbe

Das Kinderrad von woom in 6 Größen, für Kids und Teens von 1,5 bis 14 Jahren.

Der superleichte Rahmen aus Aluminium ist das Herzstück der woom bikes und macht sie um bis zu 40 Prozent leichter als andere Kinderräder.

Optimales Handling und kindgerechte Ergonomie sorgen für eine sichere Fahrt. Kinder erlernen intuitiv und spielerisch die wichtigen motorischen Fähigkeiten, die fürs Radfahren notwendig sind.

Die ergonomisch geformten Griffe – innen schmal für Kinderhände designt, aber mit extra großem Außendurchmesser – schützen Kinder vor schlimmeren Verletzungen bei einem Sturz auf den Lenker. Sie sind auch abschraubbar und damit leichter zu reinigen.

Die eigens entwickelten Bremshebel können gut von kleinen Händen und mit geringer Handkraft bedient werden. Die wichtige Hinterradbremse erkennen jüngere Kids am auffallend grünen Bremshebel. Die Farbgebung verhindert ein Verwechseln der Bremsen und reduziert das Unfallrisiko.

Der Lenkeinschlagbegrenzer zwischen Gabel und Rahmen an den kleineren Größen verhindert Stürze durch Überdrehen des Lenkers und macht das Fahren sicherer.

Egal ob Straße, Schotterweg oder Waldboden – die woom Leichtlaufreifen garantieren optimalen Halt bei jeder Witterung und auf jedem Untergrund, geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken befindliche reflektierende Streifen sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimale Sichtbarkeit.

Zeitloses Design: Die schlichte Silhouette und die klaren Formen der woom ORIGINAL Räder wurden bereits mit zahlreichen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet. Etwa dem Red Dot Award, dem German Design Award, dem Design&Innovation Award u.v.m.

