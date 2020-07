woom Kinderfahrräder

woom ruft "giro del gelato 2020" Radtour aus

Klosterneuburg (ots)

Radeln, Eis schlecken und coole Preise checken

Der Kinderfahrradhersteller woom ruft zur Teilnahme an einer coolen Sommer-Radtour auf. Familien bestellen dafür ihr Gratis-Equipment bei woom: ausgestattet mit Teamfahrer-Tafel, reflektierenden Stickern und Kappe geht es auf zur individuell ausgewählten Familienradtour mit genussvoller Zwischenstation zum Eisschlecken. Wer davon ein Foto macht und auf Instagram postet, kann mit etwas Glück Fahrräder und Outfits gewinnen. Video dazu

Zeit für einen Kurzurlaub auf dem Bike

Nach einer insbesondere für Kinder ungewöhnlichen Zeit kann man nun im Sommer durchatmen und sich gemeinsam mit den Liebsten aufs Fahrrad schwingen: sich abseits vom Trubel im Freien bewegen, die Natur genießen, Zeit mit der Familie verbringen und Urlaubsflair schnuppern. Eine sommerliche Biketour ist wie ein Mini-Urlaub vom Alltag! Am Ende winkt dann ein erfrischend kühles „gelato“. Wer diesen "giro del gelato Moment" festhält, hat die Chance auf coole Preise.

Auch Mountainbikes zu gewinnen

Das Set mit den genannten Accessoires ist über die woom giro del gelato Landingpage erhältlich. Alle, die dann ein Foto von ihrem sommerlichen giro del gelato mit ihren Kids im giro del gelato-Look auf Instagram mit #girodelgelato2020 posten, nehmen automatisch an der Verlosung von drei woom OFF AIR Mountainbikes, fünf woom ORIGINAL Bikes und 20 giro del gelato Outfits teil. Wer Instagram nicht nutzt, kann sein Foto auch unter ride.woombikes.com/upload hochladen und so am Gewinnspiel teilnehmen. Die Aktion läuft bis 30. September.

Über woom:

woom hat das Radfahren für Kinder neu durchdacht und als Pionier für superleichte, ergonomische Räder neue Maßstäbe gesetzt. Gegründet 2013, ist woom mittlerweile eine internationale Marke mit beeindruckender Expansion. woom erschafft eine vielfältige Welt aus Rädern, Zubehör, Accessoires und Bekleidung, die Kinder fürs Radfahren und für die Bewegung im Freien begeistert. Heute ist woom vielfach mit Preisen ausgezeichnet und in 30 Ländern weltweit präsent, neben der DACH-Region auch in den USA.

Pressekontakt:

Teresa Arrieta, press manager

+436642137253

teresa.arrieta@woombikes.com