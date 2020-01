Nexteer Automotive

Nexteer-President Michael P. Richardson kündigt seinen Rücktritt an

Nach 45 Jahren Dienstzeit gibt Nexteers President und Executive Board Director Michael P. Richardson heute seinen Rücktritt bekannt. Senior Vice President und Global Chief Operating Officer Tao Liu und das Führungsteam von Nexteer werden Richardsons Aufgaben in Zukunft übernehmen.

"Mike hat Nexteer über 45 Jahre in vielen Funktionen gedient, und wir wissen insbesondere seine Führungsstärke in den letzten Jahren zu schätzen, als Nexteer seinen Kundenstamm diversifiziert und die globale Präsenz ausgeweitet hat. Wir werden Mike und seine inspirierende Führung sehr vermissen und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand", erklärte Guibin Zhao, Nexteers Chief Executive Officer, Executive Board Director und Vizevorsitzender. "Wir verfügen über ein talentiertes und erfahrenes Senior Leadership Team, das sich der Umsetzung unserer bewährten Strategie für profitables Wachstum und Steigerung des Shareholder Value verschrieben hat und die Führungsposition von Nexteer im Bereich intuitive Bewegungssteuerung weiter vorantreibt".

Richardson begann seine Karriere 1974 in der ehemaligen Saginaw Steering Gear Division während seines Bachelorstudiums der Ingenieurwissenschaften an der Kettering University. In den folgenden vier Jahrzehnten hatte er ein breites Spektrum an Aufgaben in den Bereichen Fachhandwerk, Produktion, Technik und Geschäftsführung in den USA, Frankreich und China. Er wurde 2013 zum Executive Board Director und 2016 zum President von Nexteer ernannt.

"Es war mir eine große Ehre, 45 Jahre lang an der Seite dieses globalen Teams zu arbeiten. Ich habe volles Vertrauen, dass Nexteer gut positioniert ist, um auch weiterhin eine zunehmend prosperierende Zukunft für alle Stakeholder zu schaffen", sagte Richardson.

Informationen zu NexteerNexteer Automotive (HK 1316), ein weltweit führender Hersteller von Systemen für die intuitive Bewegungssteuerung, ist ein milliardenschwerer globaler Anbieter, der elektrische und hydraulische Servolenkungen, Lenksäulen, Antriebssysteme sowie Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Selbstfahrtechnologien (Automated Driving, AD) für Erstausrüster (OEMs) liefert. Das Unternehmen betreibt 28 Produktionsstätten, drei Technikzentren und 14 Kundenservicezentren mit strategischer Lage in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Afrika. Nexteer betreut mehr als 60 Kunden in allen wichtigen Regionen der Welt, darunter BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, PSA Groupe, Toyota und VW, und Autobauer in Indien und China. www.nexteer.com

