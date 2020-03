woom Kinderfahrräder

woom Aufruf: Lokale Fahrradhändler in schweren Zeiten unterstützen!

Klosterneuburg (ots)

Außerdem woom good news: Neues Mountainbike nun auch mit Federgabel erhältlich

Der Einzelhandel ist besonders stark von den gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus betroffen. Dazu zählen auch woom Fahrradhändlerinnen und -händler. “Selbst wenn diese fürs Erste geschlossen haben: Ruft eure Händler an und überlegt gemeinsam, wie ihr euer Fahrrad dort kaufen könnt”, ersucht woom CEO Marcus Ihlenfeld die woom community. Manche bieten Bestellung und Lieferung über eigene Online-Shops. “Wir hoffen jedenfalls, dass es auch in Zukunft noch einen breit aufgestellten Fahrradfachhandel gibt und werden versuchen, unsere Partner in dieser Zeit so gut es geht zu unterstützen. Fahrradfahren ist ja derzeit möglich und wird als Familiensport stark nachgefragt - natürlich sollte man sich dabei an die Sicherheitsempfehlungen halten.” Für Familien hat woom auch good news, denn ab sofort heißt es:

Welcome to the suspension dimension ! Mit dem neuen woom OFF AIR Mountainbike mit Federgabel

Im letzten Herbst präsentierte woom sein erstes Mountainbike, das woom OFF, für alle Kinder und Jugendlichen, die sportliche Herausforderungen auf dem Trail, im Bikepark aber auch im urbanen Terrain suchen. Nun ist eine Version mit Federgabel erhältlich: das woom OFF AIR. Es garantiert Bodenhaftung sogar im ruppigsten Gelände und dämpft auch verwegenste Manöver – für volle Kontrolle und maximalen Fahrspaß.

Individuell einstellbar

Ebenso wie das OFF ist das OFF AIR in drei Größen erhältlich. Die hydraulische, mittels Luft gefederte Gabel spricht bereits bei geringer Belastung gut an, die Federwege sind auf die Kids der jeweiligen Altersgruppe abgestimmt. Sowohl der Dämpfungsgrad als auch der Rebound – also die Geschwindigkeit beim Ein- und Ausfedern – können individuell angepasst und bei Bedarf auch gesperrt werden, etwa beim Bergauffahren oder auf langen geraden Strecken.

Ultraleicht, robust und kindgerecht

Das woom OFF ist in schlicht-elegantem Schwarz und Silber gehalten und wurde bereits mit zwei Design-Preisen ausgezeichnet. Wie das OFF ist auch das OFF AIR mit seinen gerade mal 9,0 kg bis 11,0 kg ein echtes Leichtgewicht und daher perfekt für sportliches Handling. Hydraulische Scheibenbremsen ermöglichen wohl dosiertes Bremsen, der V-Brake-Hebel ist für kleine Kinderhände mit wenig Fingerkraft gut zu erreichen.

Jetzt bestellbar, vor Ostern geliefert

Zum woom OFF AIR gibt es ein spektakuläres Hero Video, das Kindern Lust aufs Mountainbiken macht und Handy, Tablet & Co. in den Schatten stellt. Nach aktuellem Stand liefert woom Bikes sowie alle Artikel, die bis 2.4. lieferbar sind (siehe Lieferfrist beim jeweiligen Produkt) und bis dahin bestellt werden, innerhalb der EU rechtzeitig vor Ostern. Auch lokale Händler bieten zahlreiche woom Produkte. woom ruft seine Kundinnen und Kunden auf: Lasst den Händler eures Vertrauens, euren Fahrrad-Nahversorger nicht im Stich! Werdet hier gemeinsam mit ihm aktiv und kreativ!

woom OFF AIR ab 20” um 899 EUR

Fotos woom OFF AIR Mountainbike

Über woom: junges Unternehmen, dynamisches Wachstum woom hat das Radfahren für Kinder neu durchdacht und als Pionier für superleichte, ergonomische Räder neue Maßstäbe gesetzt. Mit den superleichten, perfekt auf das Fahrverhalten und die Anatomie von Kindern angepassten Rädern für Eineinhalb- bis Vierzehnjährige fühlen sich Anfängerinnen und Anfänger auf Anhieb sicher und lernen deutlich schneller Radfahren. Gegründet 2013, ist woom mittlerweile eine internationale Marke mit beeindruckender Expansion. Heute ist das Unternehmen, vielfach mit Preisen ausgezeichnet, in 30 Ländern weltweit präsent, neben der DACH-Region auch in den USA. Das Portfolio wird laufend erweitert: in der woom Welt gibt es Räder, Zubehör, Accessoires und Bekleidung - alles, was Kinder fürs Radfahren und für die Bewegung im Freien begeistert.

woom OFF AIR Mountainbike für Kinder Jetzt bestellen

