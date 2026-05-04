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CUPRA Raval - La conception d'un design électrique

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Martorell, Cham (ots)

CUPRA s'engage en faveur de la durabilité et d'un design audacieux avec les sièges CUP Bucket d e la Raval, réalisés grâce à la technologie de tricotage 3D.

La housse, fabriquée en une seule pièce, ne génère aucun déchet et est composée de matériaux entièrement recyclés et recyclables.

Derrière cette première mondiale dans l'automobile se cache une histoire de durabilité, d'économie circulaire et d'engagement envers l'innovation.

Lorsque le design, l'innovation, la durabilité et l'authenticité sont associés, le résultat donne des éléments uniques, comme les sièges CUP Bucket de la CUPRA Raval. Découvrez ci-dessous un aperçu du processus de création - pour la première fois dans l'industrie automobile - d'une housse de siège réalisée entièrement avec la technologie de tricotage 3D, en une seule pièce sans couture, zéro déchet et produite localement.

DESIGN

Le département Couleurs & Matières ne perd jamais de vue le design, mais cette fois, il a franchi un pas supplémentaire. Depuis des années, il expérimente le design paramétrique et la fabrication additive. Nous avons déjà pu en voir certains exemples dans d'autres modèles CUPRA, avec des surfaces évolutives grâce au design paramétrique, ou même des éléments tricotés dans les appuie-têtes des showcars CUPRA DarkRebel et CUPRA Tindaya, ainsi que sur certaines parties des sièges des éditions Tribe. Aujourd'hui, avec la CUPRA Raval, l'équipe pousse le concept encore plus loin.

" La housse est réalisée en une seule pièce, avec une seule machine a tricoter et en un seul passage. Le résultat est une pièce conçue au millimètre près pour épouser parfaitement le siège, avec un design sportif et totalement inédit ", explique Francesca Sangalli, responsable du concept et de la stratégie Couleurs & Matières chez CUPRA.

INNOVATION

Derrière ce concept révolutionnaire dans le monde de l'automobile se trouve une équipe qui a mis toute son expérience au service de la concrétisation du projet.

" C'est un processus entièrement nouveau dans lequel nous avons dû apprendre à appliquer notre design en utilisant un concept de fabrication totalement différent. La collaboration avec notre fournisseur, Tesca, a été essentielle pour atteindre le résultat que nous recherchions ", ajoute Francesca Sangalli.

La fabrication traditionnelle d'une housse de siege implique plusieurs fournisseurs : fabrication du textile, teinture, perforation, découpe, traitement, puis assemblage de toutes les pièces avant de les adapter à la structure du siège. Avec ce nouveau système, un seul fournisseur est nécessaire : Tesca. Dans leurs installations, chaque housse est tricotee en une seule pièce. "C'est un processus d'apprentissage mutuel avec une approche totalement innovante, dans lequel nous avons interprété le design de CUPRA pour l'adapter à notre logiciel, afin que, grâce à des milliers de points de données, les machines puissent tricoter chaque structure, motif, couture et même les parties nécessaires pour fixer la housse au siège, avec différents fils, le tout en même temps. En résulte une seule et unique pièce qui épouse parfaitement le siège CUP Bucket de la CUPRA Raval ", expliquent les représentants de Tesca.

DURABILITÉ

Atteindre le zéro déchet dans la fabrication de chaque housse est essentiel, car tout le processus repose sur un engagement envers la durabilité. Le fil provient de plastiques recyclés collectés dans la mer Méditerranée et est fabriqué par des entreprises locales proches de Tesca, évitant ainsi le " tourisme des matériaux " ; les housses sont produites uniquement sur commande, et tout est fabriqué dans un rayon de 100 kilomètres autour du site de production de la CUPRA Raval. En plus d'être fabriquée à partir de matériaux recyclés, la housse est entièrement recyclable.

" L'empreinte que nous laissons sur le monde est très importante, et nous voulions la mettre en avant avec notre nouvelle façon de concevoir le CUP Bucket, en démontrant que non seulement le design, l'innovation et la durabilité peuvent aller de pair, mais qu'ils doivent le faire ", déclare la designer.

AUTHENTICITÉ

Qu'est-ce que la personne qui monte dans la nouvelle CUPRA Raval va finalement découvrir ? " Un siège totalement différent, au design sportif dans lequel nous avons osé plus que jamais grâce à sa méthode de fabrication. À l'avenir, si nous constatons que les clients préfèrent une couleur ou une forme différente, nous pourrons facilement modifier le design et la couleur, car ils sont déjà homologués, et nous pouvons donc les mettre à jour très rapidement ", explique Francesca Sangalli, ajoutant que " les possibilités sont infinies car, finalement, un objet est le résultat de sa façon d'être fabriqué. "