MolecuLight in 10 Präsentationen und Postern auf der AAWC Jahreskonferenz 2022

Die MolecuLight-Plattform zur Wundbildgebung liefert neue klinische Erkenntnisse, die eine

verbesserte klinische Entscheidungsfindung sowie bessere Patientenergebnisse belegen

MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Erkennung erhöhter bakterieller Belastungen in Wunden, gibt bekannt, dass seine Technologie in mehr als 10 klinischen Präsentationen und Postern auf der Jahreskonferenz der Amerikanischen Vereinigung für Wundversorgung (AAWC) 2022 mit dem TitelTechnology in Wound Care vorgestellt wird. Die landesweite Konferenz, die vom 10. bis zum 12. November 2022 in Salt Lake City, Utah, stattfindet, wird sich auf den Nutzen neuer Technologien zur Verbesserung der Wundversorgung und der klinischen Ergebnisse konzentrieren. Sie wird eine Kombination aus neun klinischen Postern, einem klinischen Vortrag und einem praktischen Workshop mit den MolecuLight-Geräten umfassen.

„Der technologische Innovationsschub in der Wundversorgung verändert die medizinische Praxis. Auf der Technology in Wound Care-Konferenz bringen wir die neuartigsten und wirkungsvollsten Technologien zusammen, um die Erkenntnisse und Einsichten der Mediziner hinsichtlich der Verbesserung von Behandlungsentscheidungen und Patientenergebnissen weiterzugeben", erklärt Alisha Oropallo, MD, FACS, FSVS, FAPWCA, FABWMS, Ko-Vorsitzende der AAWC-Konferenz und medizinische Leiterin des Comprehensive Wound Healing Center and Hyperbarics bei Northwell Health, New York. „MolecuLight hat seine Point-of-Care-Bildgebungstechnologie zur Erkennung von Wundregionen mit klinisch relevanter bakterieller Belastung und zur digitalen Wundmessung umfassend erprobt. Das Unternehmen ist marktführend und setzt den Standard für Validierungsnachweise für Wundbildgebungstechnologien. Daher ist es nur angemessen, dass MolecuLight in so vielen klinischen Präsentationen, Demonstrationen und auf Postern zu sehen ist, insbesondere in den über 1.800 neuen Wunden, die auf dieser Tagung gezeigt werden. Diese innovative Technologie ist zu einem Standard in meiner Praxis geworden, wo sie als wichtiges Instrument zur Information und Verbesserung unserer klinischen Entscheidungsfindung dient."

Zu den neuen Erkenntnissen von MolecuLight, die auf der AAWC 2022 vorgestellt werden, gehören:

Validierung der Rolle, die diese Technologie bei der Bekämpfung rassistischer Ungleichheiten bei der Beurteilung von Wundinfektionen spielen kann,

reale Erkenntnisse von Anbietern in den USA über die Änderungen im Behandlungsplan und die Verbesserung der Ergebnisse, die sich aus der Nutzung von MolecuLight ergeben, und

eine weitere Validierung der Fähigkeit des Geräts zur digitalen Wundflächenmessung, die nun aufkleberlos erfolgt.

Die spezifische klinische Präsentation und Poster zum MolecuLight I:x und DX auf der AAWC 2022 verlaufen wie folgt:

a) KLINISCHE PRÄSENTATIONEN

Fortschritte beim Umgang mit dem Mikrobiom von Wunden und Haut Tomas Serena, MD, FACS, FAAWC Freitag, 11. November 2022, 13:30 Uhr - 14:05 Uhr

b) KLINISCHE POSTER

Die Fluoreszenzbildgebung führt zu einem gründlicheren Débridement von Bakterien und Biofilm: Echtzeit- Daten aus der Praxis von 1000 Wundbeurteilungen in 36 Staaten Ashley Jacob*, BSN RN; Laura M. Jones*, PhD; Nathan Krehbiel*, BSN RN; Audrey Moyer- Harris*, BSN RN MBA CWS; Alyssa McAtee, PT, DPT; Isabel Baker, BSN RN, WCC, OMS*; Monique Y. Rennie*, PhD Poster herunterladen

Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zeigt Ausmaß der chronischen bakteriellen Belastung bei diabetischen Fußgeschwüren Tomas E. Serena, MD FACS; David Armstrong, DPM MD PhD, Michael E. Edmonds Poster herunterladen

Schließen der Lücke bei ethnischen Unterschieden in der Diagnose chronischer Wundinfektionen: der betreffende Trend bei der Hautpigmentierung und eine Rolle für die Fluoreszenzbildgebung Jonathan Johnson, MD MBA CWSP; Alton Johnson Jr., DPM FACPM DABPM CWSP; Charles Andersen, MD FACS; Martha Kelso, RN HBOT; Alisha Oropallo, MD FACS; Tomas Serena, MD FACS Poster herunterladen

Bei der Probennahme einer Wunde kommt es auf den Ort an: Der Einfluss der Fluoreszenzbildgebung auf mikrobiologische Befunde und ihre Rolle in der Diagnostik und Antibiotika-Steuerung Thomas Serena, MD FACS; Philip Bowler, Monique Y. Rennie, PhD Poster herunterladen

Poster herunterladen Die Rolle des bakteriellen Fluoreszenz-Scannings bei der Erkennung und Behandlung von intertriginösen Bakterien im diabetischen Fuß Charles Andersen, MD FACS; Katherine McLeod, RN; Rowena Steffan, RN Poster herunterladen

Einbeziehung von Hinweisen aus abgebildeten Wundauflagen bei hoher bakterieller Belastung und Planung der Infektionsbehandlung Charles Andersen, MD FACS; Katherine McLeod, RN; Rowena Steffan, RN Poster herunterladen

Vergleich in der Wundhygiene: Abreiben oder Einweichen Alisha Oropallo, MD; Amit Rao, MD; Jai Joshi Poster herunterladen

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit einer gerätegestützten aufkleberlosen digitalen Software zur Wundmessung Danielle Dunham; Monnie Y. Rennie, PhD; Liis Teene; Rose Raizman Poster herunterladen

Unterschätzte bakterielle Belastung bei Druckverletzungen: klinische Studien und praktische Erfahrungen Charles Andersen, MD FACS; Katherine McLeod, RN; Rowena Steffan, RN; Tomas Serena, MD Poster herunterladen

Zusätzlich zu den klinischen Postern und Präsentationen auf der AAWC-Jahreskonferenz 2022 werden die Bildgebungsgeräte MolecuLight i:X® und DX™ am Donnerstag, dem 10. November 2022, im Rahmen des Workshops zum Thema Integration von Technologie in die Wundversorgung vorgestellt. Sie werden außerdem am MolecuLight-Stand Nr. 2 im Ballsaal der 2. Etage im Hilton Salt Lake City Center, Salt Lake City, Utah, zur Vorführung bereitstehen.

Die Geräte MolecuLight i:X und DX sind die einzigen bildgebenden Geräte für den Echtzeitnachweis von erhöhter Bakterienlast in Wunden, die von der FDA zugelassen und von CE und Health Canada genehmigt sind. Sie werden aufgrund ihrer klinischen Evidenz, die über 60 von Experten begutachtete Veröffentlichungen mit 1.500 Patienten umfasst, von führenden Wundversorgungseinrichtungen weltweit eingesetzt.

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine patentrechtlich geschützte Plattformtechnologie für fluoreszierende Bildgebung entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die kommerziellen Geräte von MolecuLight, zu denen die Fluoreszenz-Bildgebungssysteme MolecuLight i:X® und DX™ gehören, sind tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den Echtzeit-Nachweis und die Lokalisierung von Bakterienlast in Wunden und die digitale Wundmessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm. Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung einer Fluoreszenz-Bildgebung zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department (HOPD)) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center (ASC)) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification (APC)). Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Technologie der Fluoreszenz-Bildgebungsplattform auch auf anderen Märkten weltweit mit relevantem und bislang ungedecktem Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere industrielle Schlüsselmärkte.

