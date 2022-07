Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Die Yungang-Kulturtourismus-Saison beginnt am Montag im nordchinesischen Datong

Die Yungang-Kulturtourismus-Saison 2022, ein kulturelles Fest, bei dem die in Nordchina gelegene Stadt Datong in eine alte Kulturhauptstadt, einen coolen Sommerurlaubsort und in die Hauptstadt der Feinschmecker verwandelt wird, hat am 18. Juli in Datong in der Provinz Shanxi begonnen.

Seit im Jahr 2000 die erste Yungang-Kulturtourismussaison begonnen hat, sind die saisonalen Tourismusaktivitäten zu einem Markenzeichen für Kulturtourismus und zu einem „Kulturtourismus-Boten" für die Stadt Datong geworden.

Unter dieser Marke hat Datong viele klassische kulturtouristische Veranstaltungen wie die Laternenschau der alten Hauptstadt und die internationale Jackie-Chan-Actionfilmwoche organisiert, die die Stadt auf ihrem Weg zu einem renommierten internationalen Kulturtourismusziel weitergebracht haben.

Wang Jianjiang, Mitglied des Ständigen Ausschusses der Kommunalkommission der KPCh in Datong und Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, erklärte, nach jahrelangen Bemühungen sollen die in der Yungang-Kulturtourismus-Saison eingeführten Tourismus-Markenzeichen als „cooler Sommerurlaubsort" und „kulturelles Datong" dazu beitragen, dass die Stadt ein komplettes Markensystem für den Sommertourismus entwickelt und gleichzeitig ihre Beliebtheit und ihr Ansehen bei den Touristen verbessert.

In den letzten Jahren ist die Entwicklung der Kulturtourismusbranche der Stadt Datong hochwertiger geworden.

Seit 2017 hat der China Datong Tourism Development Index, der vom von Xinhua geführten China Economic Information Service und der Volksregierung von Datong veröffentlicht wird, einmal 1.438,97 Punkte erreicht, was einen Anstieg von fast 50 Prozent seit dem Basiszeitraum darstellt und auf eine enorme Marktaufmerksamkeit und Konsumvitalität hinweist.

Unabhängig von anderen stieg die Popularität der Tourismusmarke Datong neben den rundum funktionierenden Markeneffekten deutlich an. In diesem Jahr zeigte die Kulturtourismusbranche in der Stadt eine ausreichende Entwicklungsfähigkeit. Ländlicher Tourismus und Outdoor-Camping sind bei Reisenden weit verbreitet, und ausführliche Touren werden zur beliebtesten Wahl von Touristen, die derzeit im Durchschnitt drei Tage statt wie früher 1,5 Tage in Datong verbringen.

In diesem Jahr heißen 38 Aktivitäten zu sechs Unterthemen die Besucher in der Stadt willkommen: die Konferenz zur Entwicklung des Metaversums des Kulturtourismus in China, eine Ausstellung der Jugendskulpturen in China und die beliebte Spaß-Saison des Datong-Kulturtourismus.

