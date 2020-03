MolecuLight Inc.

Erste veröffentlichte Studie zum In-Vitro-Nachweis von Fluoreszenz von Bakterien im Biofilm mit bildgebendem Gerät zur Point-of-Care-Wunderversorgung

In-Vitro-Studie weist mit dem bildgebendem MolecuLight i:X® Gerät durch rote Fluoreszenz 88 % der planktonischen und Biofilm-Pathogene in der Wunde nach

- MolecuLight Inc., weltweit führend im Bereich der Fluoreszenz-Bildgebung in Echtzeit zur Identifikation von Bakterien in Wunden, gibt heute die Veröffentlichung der Publikation "In vitro detection of porphyrin-producing wound bacteria with real-time fluorescence imaging (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736449-1&h=3151839427&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736449-1%26h%3D1578322504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.futuremedicine.com%252Fdoi%252Fpdf%252F10.2217%252Ffmb-2019-0279%26a%3DIn%2Bvitro%25C2%25A0detection%2Bof%2Bporphyrin-producing%2Bwound%2Bbacteria%2Bwith%2Breal-time%2Bfluorescence%2Bimaging&a=In+vitro%C2%A0detection+of+porphyrin-producing+wound+bacteria+with+real-time+fluorescence+imaging)" in der medizinischen Fachzeitschrift Future Microbiology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736449-1&h=2658476289&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736449-1%26h%3D2625027153%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.futuremedicine.com%252Fdoi%252F10.2217%252Ffmb-2019-0279%26a%3DFuture%2BMicrobiology&a=Future+Microbiology) bekannt. Die am 26. Februar 2020 veröffentlichte Fachpublikation beschreibt die Ergebnisse einer umfangreichen In-Vitro-Validierungsstudie mit dem MolecuLight i:X Fluoreszenz-Bildgebungssystem zum Nachweis von häufig auftretenden Wundpathogenen. In dieser Studie wurden die Porphyrinbildung und die Fähigkeit zu roter Fluoreszenz bei 32 gängigen Bakterienarten in planktonischen (frei schwebenden) und Biofilmkulturen mit dem MolecuLight i:X Fluoreszenz-Bildgebungsgerät untersucht. Bei entsprechender Nährstoffversorgung produzierten 28 von 32 der porphyrinbildenden Bakterienarten rote Fluoreszenz, wenn sie mit MolecuLight i:X beleuchtet wurden. Rote Fluoreszenz wurde auch bei porphyrinbildenden Bakterien im Biofilm beobachtet. Die Ergebnisse bestätigen eindeutig, dass das MolecuLight i:X Fluoreszenz-Bildgebungsgerät rote Fluoreszenz sowohl in planktonischen Bakterienkulturen als auch im Biofilm erkennen kann, und es wurde zudem nachgewiesen, dass die Porphyrinproduktion die wichtigste biologische Quelle für rote Fluoreszenz ist, die bei vielen klinisch relevanten Bakterien erkennbar ist.

"Dies ist die erste veröffentlichte Studie, die den Nachweis roter Fluoreszenz von Bakterien unter violettem Licht mit MolecuLight i:X im Biofilm bestätigt", so Monique Rennie, PhD, Director of Scientific Affairs, MolecuLight Inc., und Mitautorin. "Dies sind äußerst spannende Erkenntnisse, da mit dem aktuellen Versorgungsstandard bislang keine Möglichkeit bestand, die Mehrheit der Wundpathogene sowie Biofilme im klinischen Umfeld in Echtzeit zu visualisieren. Bakterielle Biofilme sind schätzungsweise in mehr als 70 % der chronischen Wunden vorhanden. Biofilme verzögern die Heilung und können bis zu 1000-mal resistenter gegen antimikrobielle Mittel sein als frei schwebende Bakterien. Richtlinien weisen Ärzte an, Biofilme mechanisch zu zerstören, da ansonsten die antibakterielle Behandlung an Wirksamkeit verliert, jedoch haben Kliniker ohne Visualisierung der genauen Bakterien- und Biofilmposition bei der Point-of-Care-Versorgung keine ausreichende Übersicht. Wie die veröffentlichten In-Vitro-Befunde zeigen, ermöglicht die sichere, berührungslose Fluoreszenz-Bildgebung mit MolecuLight i:X den Ärzten direkt im Point-of-Care-Einsatz, Präsenz, Lage und Belastung (>104 KbE/g) von Bakterien in Wunden zu visualisieren, darunter Bakterien im Biofilm. Kein anderes diagnostisches Bildgebungsverfahren ist dazu in der Lage. Unsere wachsende klinische Evidenz zeigt eine signifikante Verbesserung von Patientenergebnissen dank dieser neuen Art der Point-of-Care-Bildgebung."

Eine vollständige Auflistung aller 28 Fachpublikationen zu den 483 Patienten umfassenden Studien, die mit der MolecuLight-i:X-Plattform durchgeführt wurden, finden Sie auf https://moleculight.box.com/s/wal4c7z8ztm7lxgvcl1gw984kztjlq7v.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) ist ein Privatunternehmen, das seine firmeneigene Fluoreszenz-Bildgebungsplattform entwickelt hat und diese auf dem klinischen Markt vertreibt. Das erste für die kommerzielle Verwendung freigegebene Gerät von MolecuLight, das MolecuLight i:X® Fluoreszenz-Bildgebungssystem, wird zur Identifikation von Bakterien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736449-1&h=3787495641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736449-1%26h%3D3224557277%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fmoleculight-ix%252F%26a%3Ddetection%2Bof%2Bbacteria&a=Identifikation+von+Bakterien) und für die digitale Wundvermessung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736449-1&h=1913739712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736449-1%26h%3D3695451387%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fdigital-measurement-of-wound-area-length-width-and-depth%252F%26a%3Ddigital%2Bwound%2Bmeasurement&a=digitale+Wundvermessung+)eingesetzt und als portables Diagnosegerät gemeinsam mit Zubehörteilen auf dem Markt für Wundversorgungsprodukte angeboten. MolecuLight i:X versorgt Ärzte mit wichtigen Informationen, indem die fluoreszierenden Eigenschaften von bakteriellen Wunden genutzt werden. Damit können verbesserte Diagnose- und Behandlungsentscheidungen getroffen werden. Das Unternehmen vertreibt seine einzigartige, fluoreszenzbasierte Bildgebungstechnologie weltweit auch auf anderen Märkten, zum Beispiel, um die Sicherheit von Lebensmitteln zu gewährleisten und den ungedeckten Bedürfnissen in der Verbraucherkosmetik und in anderen wichtigen Branchen nachzukommen.

Das Unternehmen ist international aktiv und hat Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern, darunter MolecuLight Inc. (Kanada), MolecuLight Corp. (USA), MolecuLight GmbH (Deutschland), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L. und MolecuLight Holland B.V. Jede dieser Organisationen wird von lokalen MolecuLight-Teams im Vertrieb und im Bereich der klinischen Anwendungen unterstützt, wobei klinische Demonstrationen und umfassende MolecuLight-Schulungsprogramme zur Unterstützung von Kunden, unter anderem zur Einführung und Nutzung von i:X-Geräten, angeboten werden.

