Nextatlas stellt die Generate Suite vor: Die ultimativen KI-Agenten für Marktforschung und Innovation

Turin, Italien (ots/PRNewswire)

Nextatlas gibt mit Stolz die Markteinführung von Generate Suite bekannt, einer fortschrittlichen konversationellen KI, die die Marktforschung revolutionieren soll. Mit diesem hochmodernen Tool können Unternehmen KI nutzen, um tiefe Einblicke in Markttrends, Verbraucherverhalten und Innovationsszenarien zu gewinnen.

Seit 2012 ist Nextatlas ein Pionier bei der Nutzung von Technologien zur Analyse von Social-Media-Daten, Online-Inhalten von Hunderttausenden von Early Adopters und Innovatoren und anderen Quellen, um aufkommende Trends und sich ändernde Verbraucherverhaltensweisen zu identifizieren und kontinuierlich zu verfolgen. Die Generate Suite integriert diese robuste Analyse mit der generativen KI-Technologie von GPT-4o und bietet Unternehmen eine beispiellose Möglichkeit, zukünftige Märkte zu visualisieren und das Verbraucherverhalten sofort zu verstehen. Durch die Konversation mit Generate können Benutzer schnell Forschungsgrundlagen identifizieren, Hypothesen testen und die Bedürfnisse der Endbenutzer verstehen.

Generate Suite hebt sich von typischen Chat-Begleitern ab, indem es eine Reihe von spezialisierten KI-Agenten anbietet, was einen bedeutenden Sprung in den Marktforschungsfähigkeiten darstellt. Diese autonomen Systeme rationalisieren traditionell zeitraubende Aufgaben und ermöglichen es Unternehmen, Marktforschungsziele und strategische Planung mit beispielloser Effizienz zu erreichen. Die Agenten der Generate Suite, wie z. B. der Persona Generator Agent und der Sentiment Pulse Agent, bieten vollautomatisierte Workflows, die wesentliche Marktforschungsanforderungen erfüllen.

Luca Morena, CEO von Nextatlas, brachte seine Begeisterung über die Einführung zum Ausdruck: „KI entwickelt sich nicht nur weiter, sie verändert grundlegend die Art und Weise, wie wir Trends vorhersagen und darauf reagieren. Mit der Generate Suite haben wir die generative KI genutzt, um unsere Echtzeit-Datenanalyse zu beschleunigen und eine Reihe von KI-Strategen zu entwickeln, die geradezu revolutionär sind. Diese Tools analysieren nicht nur Trends – sie nehmen sie vorweg und bieten Unternehmen die nötigen Erkenntnisse, um schnell und intelligent zu handeln. Angetrieben von der robusten Nextatlas-Plattform wird die Generate Suite zu einem unverzichtbaren Verbündeten bei der Navigation durch die schnelllebige Marktdynamik werden."

Um die Leistungsfähigkeit der KI-gesteuerten Marktforschung zu erleben, bietet Nextatlas eine kostenlose 3-Tage-Testversion von Generate Suite an. Besuchen Sie https://generate.nextatlas.com für weitere Informationen.

Informationen zu Nextatlas:

Nextatlas ist ein führendes Unternehmen für Trendprognosen, das mit seinen innovativen KI-gestützten Lösungen an der Spitze der Entwicklung der Branche steht. Die Nextatlas-Plattform nutzt das Wissen von Innovatoren und Early Adopters und verwendet einzigartige KI-Algorithmen, um Daten aus sozialen Medien, Nachrichten und anderen Quellen kontinuierlich zu verfolgen und zu analysieren. Dadurch erhalten Marken Einblicke in aufkommende Trends und Veränderungen im Verbraucherverhalten, was fundierte Entscheidungen über künftige Innovationen, Produktentwicklung und Marketingstrategien erleichtert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nextatlas.com.

