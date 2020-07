IDB Invest

IDB Invest gibt zur Unterstützung von Antwort auf COVID-19 Benchmark-Anleihe von 1 Milliarde USD aus

IDB Invest, das Mitglied der IDB Group für den Privatsektor mit dem Rating Aa1/AA/AAA, gab 1 Milliarde USD durch eine festverzinsliche Benchmark-Emission aus, um seine Reaktion auf den Coronavirus-Ausbruch zu unterstützen. Dies ist die zweite festverzinsliche Benchmark-Emission im Jahr 2020, nachdem im April dieses Jahres eine zweijährige COVID-19-Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde USD und einer Laufzeit von zwei Jahren gezeichnet wurde.

Die dreijährige Anleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 0,50 % verzinst und zum Midswapsatz zuzüglich 29 Basispunkte gehandelt, was 33,75 Basispunkten über der dreijährigen US-Treasury-Anleihe entspricht. Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs und TD Securities fungierten für den Deal als Joint Bookrunner.

Die Transaktion erfuhr eine starke Nachfrage bei 51 beteiligten internationalen Anlegern und verzeichnete Orders in Höhe von mehr als 1,55 Milliarden USD. Die hohe Nachfrage spiegelt das Interesse der Anleger für den Einsatz von IDB Invest für nachhaltige Entwicklung, sein starkes Kreditprofil und seine Unterstützung der Coronavirusbekämpfung im privaten Sektor wider.

Zentralbanken und offizielle Institutionen nahmen mit 75 % den Löwenanteil der Zuweisungen ein, gefolgt von Fondsmanagern (14 %), Banken/Privatbanken (7 %) und Versicherungs-/Rentenkonten (4 %). Die Investorenbasis war geografisch sehr breit gestreut: 38 % der Nachfrage entfielen auf Amerika, 37 % auf die EMEA und 25 % auf Asien.

Aktionärsstruktur

Anteil nach Region % Anteil nach Inhaberschaft % Asien 25 Zentralbanken / offizielle Institutionen 75 EMEA 37 Fondsmanager 14 Amerika 38 Banken / Privatbanken 7 Versicherungen / Renten 4

Transaktionsüberblick

Emittent: Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) Emittentenrating: Aa1 / AA / AAA (Moody's / S&P / Fitch) Format: Reg S Betrag: 1,0 Milliarden USD Erfüllungstag: 21. Juli 2020 Kupon: 0,50 % p. a. Endfälligkeit: 21. Juli 2023 Ausgabepreis: 99,959 % Emissionsrendite: 0,513 % s. a. / 0,514 % jährlich Auflistung: Londoner Börse Clearingsysteme: Euroclear und Clearstream Joint Lead Manager: Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs und TD Securities

Informationen zu IDB Invest

IDB Invest, ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedsstaaten in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verpflichtet hat. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um Finanzergebnisse zu erzielen und wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Entwicklungsprozesse in der Region zu maximieren. Mit einem Assetmanagement-Portfolio in Höhe von 12,1 Milliarden Dollar und 333 Kunden in 24 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste, die Kundenbedürfnissen in zahlreichen Industriebereichen entgegenkommen.

