Das ursprüngliche Tanzdrama Wing Chun aus dem südchinesischen Shenzhen wurde am 4. Oktober im Palais des Congrès in Paris, Frankreich, aufgeführt.

Mit drei weiteren Aufführungen in den folgenden zwei Tagen erntete das Tanzdrama bereits bei seiner ersten Aufführung lauten Applaus vom Publikum.

Das vom Opern- und Tanztheater Shenzhen kreierte und inszenierte Tanzdrama basiert auf dem nationalen immateriellen Kulturerbe des Wing Chun, einem konzeptbasierten traditionellen südchinesischen Kung-Fu-Stil, und Xiangyunsha (Gambiered Canton Gauze). Es kombiniert die traditionelle chinesische Kampfkunst Wing Chun mit Tanz und erzählt die Geschichte der Entwicklung des Kampfkunstmeisters Ye Wen von Foshan in Guangdong nach Hongkong.

Nach der Premiere in Shenzhen im Dezember 2022 ging das Tanzdrama auf Welttournee in Städten wie London, Macao und Paris. Bislang wurden über 200 Aufführungen durchgeführt.

Die Times lobte das Tanzdrama für die nahtlose Verbindung von Tanz und Kampfkunst, die ein unvergessliches kulturelles Erlebnis schaffe. Außerdem erhielt Wing Chun von The Guardian eine hohe Bewertung von vier Sternen.

Wing Chun erzählt nicht nur eine chinesische Geschichte, sondern zeigt auch chinesische Kunst und findet so beim Publikum Anklang, kommentierte Farooq Chaudhry, ein renommierter Tanzproduzent.

Laut Flora Boumia, einer französischen Medienbeauftragten, zeigt das Tanzdrama die Vitalität des modernen Chinas durch die traditionelle chinesische Kultur und ermöglicht es dem Publikum, das tiefe kulturelle Erbe und das Streben von Shenzhen kennenzulernen.

„Das ist eine unvergessliche Aufführung, mit einer perfekten Mischung aus Handlung, Schauspiel und Orchestermusik", sagte ein französischer Zuschauer am ersten Tag der Aufführung in Paris.

Das Tanzdrama wird seine Welttournee fortsetzen, um den internationalen Kulturaustausch und die Zusammenarbeit weiter zu fördern.

Shenzhen ist ein wesentlicher Bestandteil des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao und ein internationales Hightech- und Finanzzentrum, das an der Spitze des kulturellen Austauschs steht. Shenzhen hat sich ständig bemüht, einzigartige kulturelle Erfahrungen für Menschen in aller Welt zu schaffen, nicht nur durch Konzerte, Ausstellungen, Sportveranstaltungen und andere Festivalaktivitäten in der Stadt, sondern auch durch die Einführung seiner kulturellen und touristischen Produkte im Ausland.

