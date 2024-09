SwissSkills

Halbzeit bei den WorldSkills 2024: Schweizer Talente geben Vollgas!

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills vom 13. September 2024

Die junge Schweizer Berufselite ist an den WorldSkills 2024 in Lyon voll in ihrem Element! Nach Halbzeit zeigt sich das SwissSkills National Team noch immer fokussiert. Dabei dürfen die Talente auf tatkräftige Unterstützung zählen. Rund 2’000 angereiste Schweizer Fans feuern in einem Meer aus rotweissen Shirts ihre «Berufs-Nati» an. Alle fiebern sie gespannt dem grossen Finale entgegen, das am Sonntag mit einer Siegerehrung und der Vergabe der begehrten Medaillen seinen Höhepunkt findet.

Es ist Halbzeit – die Spannung steigt langsam aber sicher! Unsere Schweizer Berufsnationalmannschaft kämpft sich durch die anspruchsvollen Wettbewerbe der WorldSkills 2024 in Lyon. In 41 verschiedenen Disziplinen zeigen die jungen Talente, was sie draufhaben und beweisen, dass die Schweizer Berufsbildung weltweit zu den Besten gehört. Von der Präzisionsarbeit des Elektronikers bis zur Kreativität der Floristin – unsere Schweizer Competitors machen bis jetzt eine tolle Figur.

Doch nicht nur die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer selbst sorgen für Furore. Auch rund 2’000 Schweizer Fans haben den Weg nach Lyon gefunden. In einem Meer aus rotweissen Shirts supporten sie ihre 45 Berufstalente. Die Begeisterung der helvetischen Fans ist spürbar und gibt zusätzlich Motivation. Die Schweizer Delegation blickt zuversichtlich auf die kommenden Tage.

Die Siegerehrung kann am Sonntagabend, 15. September ab 18.30 Uhr live unter https://worldskills2024.com/en/live-streaming/#ceremonies mitverfolgt werden.

Das ganze SwissSkills National Team im Überblick: https://nationalteam.swiss-skills.ch

Unser Medien-Service an den WorldSkills in Lyon

Das SwissSkills-Medienteam steht in Lyon für Sie im Einsatz und produziert Basismaterial, das für die Berichterstattung verwendet werden kann:

Fotos: Fortlaufend wird unsere Fotodatenbank mit aktuellen Bildern erweitert. Es werden im Verlaufe der Wettkampftage von allen Teilnehmenden Wettkampfbilder und von allen Medaillengewinnern Fotos von der Siegerehrung kostenlos verfügbar sein.

Link zur Bilddatenbank: https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-WorldSkills-Lyon-2024

Audio-Quotes (für Radiostationen & Presse): Unser Radioreporter führt fortlaufend Interviews mit unseren Teammitgliedern, hochkarätigen Gästen usw. und liefert aktuelle Stimmen und Eindrücke. Wir versuchen sicherzustellen, dass täglich Interviewpartner aus möglichst vielen verschiedenen Regionen zum Zug kommen. Melden Sie uns, wenn Sie spezifische Wünsche haben.

Die Audio-Interviews werden fortlaufend publiziert auf: WorldSkills_2024 | Medien – Google Drive

Videomaterial: Wir stellen bei Bedarf professionelles Videomaterial für Online-Dienste und TV-Stationen gerne zur Verfügung. Verfügbar sind:

Material der Eröffnungsfeier (u.a. Einmarsch SwissSkills National Team)

Arbeitssequenzen von allen Schweizer Teilnehmenden

Täglicher Hintergrundbericht

Reaktionen/Kurzinterviews mit allen Schweizer Medaillengewinnern nach der Siegerehrung

Livestream Closing Ceremony: https://worldskills2024.com/en/live-streaming

Link zum Video-Download-Server: WorldSkills_2024 | Medien – Google Drive

WhatsApp-Channel: Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Channel und erhalten exklusive News und Echtzeit-Updates zum SwissSkills National Team.

Spezielle Anliegen? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie ein spezielles Anliegen? Eine Stimme, ein Foto oder eine Videosequenz von einem Teilnehmenden zu einem speziellen Zeitpunkt? Kontaktieren Sie uns. Wir versuchen, möglichst alle Wünsche zu erfüllen!

