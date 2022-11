Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Fokus der F/S Shenzhen Fashion Week 2023 liegt auf „grüner" Entwicklung und wissenschaftlich-technischer Innovation

Bei der Shenzhen Fashion Week Frühjahr/Sommer 2023, die am Dienstag in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong zu Ende ging, lag der Fokus auf „grüner" Entwicklung und wissenschaftlich-technischer Innovation in der Modebranche.

Das achttägige Event mit dem Thema „We Can Be" umfasste mehr als 70 Modenschauen und 30 kreative Modeveranstaltungen sowie Modeausstellungen und Foren für nachhaltige Entwicklung, um ein aufsehenerregendes Fest für mehr als drei Millionen Zuschauer online und offline zu präsentieren.

Die diesjährige Modewoche hat eine Initiative zur Kohlenstoffneutralität angeregt, um die Teilnehmer und Unternehmen aufzufordern, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit die CO2-Emissionen gesenkt werden, um sich mit dem Klimawandel zu befassen und die Vision des Umweltschutzes zu demonstrieren.

Als eines der am weitesten entwickelten Modezentren in China hat Shenzhen stabile Industrie- und Lieferketten aufgebaut, um den Standort für mehr als 4.100 High-Tech-Unternehmen im Stadtteil Nanshan attraktiv zu machen.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres erreichten die Textil- und Bekleidungs-Exporte der Stadt 51,22 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Exporte in die Märkte der Vereinigten Staaten, des ASEAN und des Vereinigten Königreichs laut Statistiken der Shenzhen Zollbehörden stark angestiegen sind.

In den letzten Jahren hat Shenzhen Anstrengungen unternommen, um wichtige Labore zu etablieren und wissenschaftliche Forschung zu betreiben und die wissenschaftlich-technische Innovation, die digitale Transformation und die Modernisierung der Lieferkette zu fördern.

