China Matters

China Matters erzählt die Geschichte des größten Gitarrenbauers der Welt

Beijing, China (ots)

Zheng'an ist eine Kleinstadt in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Trotz seiner geringen Größe hat es sich bereits zum weltweit größten Gitarrenhersteller entwickelt, mit einem Industriepark von über 100 gitarrenbezogenen Unternehmen und Fabriken, der 6 Millionen Gitarren pro Jahr produziert und in über 30 Länder und Regionen exportiert.

Vor 10 Jahren war Zheng'an jedoch noch stark verarmt und seine Gitarrenindustrie war praktisch nicht existent. Der gravierende Mangel an Arbeitsplätzen ließ vielen Einheimischen keine andere Wahl, als ihr Zuhause zu verlassen und anderswo Arbeit zu suchen. Aber seit 2013 hat sich Zheng'an in weniger als einem Jahrzehnt von der Null-Industrie-Stadt zum weltweit größten Gitarrenhersteller entwickelt.

Und diese unglaubliche Transformation hat das Leben hier massiv verändert.

Jack von China Matters reist nach Zheng'an, um aus erster Hand zu erfahren, wie diese Stadt so viele Unternehmen anzieht? Welche neuen Ideen sehen sie in der Produktion und was ist so einzigartig an ihren handgefertigten Gitarren?

Und nachdem Zheng'an der weltweit größte Gitarrenhersteller geworden ist, wie verändert es das Leben in der Stadt zur Melodie von Gitarren? Jack schaut tiefer in das, was die Stadt besonders macht.