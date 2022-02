Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Haitianische Aromaprodukte erinnern an häusliche Mahlzeiten zum chinesischen Neujahrsfest

Peking (ots/PRNewswire)

Als die Covid-19-Pandemie Anfang 2022 anhielt, zogen es 85,4 Prozent der 2025 Büroangestellten vor, in den Städten zu bleiben, in denen sie arbeiteten, und zu Hause zu kochen, um das chinesische Mondneujahrsfest zu feiern, so eine kürzlich von der China Youth Daily durchgeführte Umfrage.

Sie trafen diese Wahl aus dem Wunsch heraus, das Wiederaufflammen der Pandemie einzudämmen, und die speziellen Gerichte mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, die sie am Vorabend des chinesischen Mondneujahrs oder des Frühlingsfestes zubereiteten, wie Klöße, gedünsteter Fisch, Eintopf und andere, die ihre Wünsche für ein glückliches und reiches Leben im neuen Jahr verkörperten.

Li, eine der jungen Leute, die normalerweise in Kantinen essen und Fastfood zum Mitnehmen bestellen, wählte gedämpften Fisch, ein Gericht, das das Leben im Überfluss symbolisiert, um während der Ferien den Geschmack der Mutter in einer Stadt fern der Heimat wieder zu erleben.

Ohne viel Kocherfahrung bereitete Li das Gericht unter der Anleitung ihrer Mutter per Videolink zu und stellte den Geschmack von zu Hause mit der Sojasauce eines renommierten chinesischen Sojasaucenherstellers (Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.) vollständig nach - seit Jahren der Schlüssel zu einem köstlichen gedämpften Fisch bei ihr zu Hause.

In der kalten Jahreszeit entschieden sich einige Menschen, die in anderen Städten wohnten, am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes für einen chinesischen Eintopf.

Zhang, eine typische Südchinesin, entschied sich für einen Hotpot mit zwei Geschmacksrichtungen, um den Geschmack ihrer Heimat und den ihres Mannes wiederzugeben. „Wenn Sie keine Ahnung haben, welche Sie wählen sollen, nehmen Sie einfach die haitianischen Gewürze", sagt Zhang, die beim Einkaufen im Supermarkt zufällig die vielen verschiedenen haitianischen Geschmacksrichtungen entdeckt hat.

Außerhalb Chinas verbrachten viele chinesische Studenten und Auslandschinesen das Frühlingsfest während der Arbeit.

Für Tian, der nach seinem Abschluss im Vereinigten Königreich geblieben ist, ist ein teures Abendessen in einem chinesischen Restaurant oder, wenn er knapp bei Kasse ist, eine Schüssel Reis mit einer speziellen Soße für Reis die übliche Art, das Frühlingsfest zu verbringen. In Londons Chinatown kaufte Tian oft mehrere Flaschen der haitianischen Reissauce, um sein Abendessen zuzubereiten, da sie gut schmeckt und günstig ist.

Original-Link https://en.imsilkroad.com/p/326374.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1743959/1.jpg