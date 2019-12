Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Geely bringt in Malaysia montierten Proton X70 auf den Markt

Peking (ots/PRNewswire)

Geely, ein bekannter Automobilhersteller in China, hat am 13. Dezember in Malaysia das vor Ort montierte Automodell Proton X70 auf den Markt gebracht. Dies bedeutet für Geely ein weiterer Schritt im Globalisierungsprozess nach der Übernahme von Proton.

Proton ist ein nationaler Automobilhersteller in Malaysia. 2017 übernahm der chinesische Autohersteller Geely 49,9 % an Proton.

Nach der Übernahme hat Geely Proton mit Fokus auf die sieben Bereiche Talente, Kanäle, Kosten, Qualität, Produktionskette, Fabrikssanierung und neue Produktentwicklung umfassend transformiert. Durch die strenge Einhaltung der Vorschriften und Anforderungen der malaysischen Automobilindustrie hat Geely auch dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Proton zu fördern.

Laut An Conghui, Präsident der Zhejiang Geely Holding Group und Präsident und CEO der Geely Auto Group, muss Geely, um in ausländische Märkte einzudringen, eine Lokalisierungstrategie umsetzen.

Derzeit hat das Proton X70 einen Lokalisierungsgrad von mehr als 40 Prozent erreicht. 38 lokale Lieferanten sind in der Lage, unterstützende Produkte zu produzieren, und die Gesamtzahl der lokal produzierten Teile des Proton X70 hat 484 erreicht.

Von Januar bis November hat der Marktanteil von Proton im malaysischen Markt 16,2 Prozent erreicht. Es wird erwartet, dass der Absatz in diesem Jahr über 100.000 Einheiten liegen wird.

