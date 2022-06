VEOCEL

Die Marke VEOCEL™ stärkt mit ihrerneuen "care"- Kampagne das globale Umweltbewusstsein

VEOCEL™, eine Marke der Lenzing AG, startet zum Weltumwelttag 2022, am 5. Juni die globale Initiative "VEOCEL™ cares for the future". Die "Cares for the future"-Kampagne ist der Auftakt eines Programms zur Aufklärung von Verbrauchern und soll das Bewusstsein für den sorgfältigen Umgang mit der Umwelt stärken. Es umfasst eine Reihe von maßgeschneiderten Aktivitäten in Europa, den USA und Asien. Die Initiative zielt darauf ab, Menschen zu inspirieren und für den bewussten Umgang mit Natur und Umwelt zu gewinnen. Mit lebensnahen und aufklärenden Inhalten macht sich VEOCEL™ auf Social-Media-Kanälen für die aktive Gestaltung einer besseren Zukunft und den Schutz des Planeten für die nächsten Generationen stark.

"Bei VEOCEL™ gehen die Bemühungen sich für unterschiedlichste Themen einzusetzen über Grenzen hinaus, von unseren Kindern und Familien bis hin zur breiteren Öffentlichkeit, unserer Umwelt und unserem Planeten", sagte Monique Buch, Vice President Global Nonwovens Business, Lenzing AG. "Unsere neue globale Kampagne zielt darauf ab, die Bedeutung von „care" in jeder Lebensphase zu zeigen – von Paaren über Jungvermählte bis hin zu jungen Eltern. Wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit mit umweltbewussten Influencern, Verbraucher aus verschiedenen Teilen der Welt dazu ermutigt werden sich uns anzuschließen, um sich für die Umwelt einzusetzen, ihre Geschichten zu teilen und andere zu inspirieren. Jede Aktion zählt, um eine bessere Zukunft zu schaffen".

Globale Influencer motivieren zum Wandel

Die erste globale Markenbotschafterin der Marke VEOCEL™, Valeria Lipovetsky, ist Geschäftsinhaberin und Mutter von drei Kindern. Sie wird ihre 1,9 Millionen Instagram-Followern Tipps geben, wie sie nachhaltig und umweltbewusst leben können. Sie erzählt, wie sie die Liebe zu ihren Kindern dazu motiviert, sich aktiv für die Zukunft einzusetzen.

Aus Liebe zu unserem Planeten

In den USA und Europa werden die umweltbewussten Influencer Eva Klaus, Müge Boz und Heather Goodman den Startschuss für die #sharehowyoucare-Challenge geben und ihre Follower dazu auffordern, Beispiele aus ihrem Leben in Kommentaren zu teilen, wie sie sich für die Umwelt einsetzen. Mehr über die Teilnahme an der Challenge und die Chance auf einen Aufenthalt in einem schönen Waldhotel, gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Influencer.

Ein Baum für jeden Kommentar

Eine weitere positive Veränderungen für den Planeten ermöglicht auch die Zusammenarbeit von VEOCELTM mit dem langjährigen Partner „One Tree Planted": Mit jedem Kommentar auf die Posts von Influencern trägt die Social-Media-Community dazu bei, dass VEOCEL™ in Kooperation mit der Organisation „One Tree Planted" weltweit Bäume pflanzt.

"Unsere Bemühungen, die Umwelt zu schützen, sollen eine bessere Welt für zukünftige Generationen schaffen. Im weiteren Verlauf des Jahres werden im Rahmen der "VEOCEL™ cares for the future"-Kampagne Schulprogramme und Lern- bzw. Bildungsinhalte entwickelt werden, die sich an Kinder richten und einen nachhaltigen Lebensstil vermitteln", fügte Monique Buch hinzu. Weitere Einzelheiten zu den kommenden Initiativen der "VEOCEL™ cares for the future"-Kampagne gibt es auf den sozialen Medienkanälen von VEOCEL™.

