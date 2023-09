Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG – Universitätsklinik Balgrist: Patrizia Seifert wird neue HR-Leiterin

Patrizia Seifert wird neue Leiterin Human Resources des Balgrist

Zürich, 12. September 2023 – Patrizia Seifert wird ab Januar 2024 die Position der Leiterin Human Resources der Universitätsklinik Balgrist übernehmen und gehört damit auch der Spitalleitung an. Sie folgt auf Sara Szabo, die ans Bundesverwaltungsgericht in ihrer Heimatstadt St. Gallen wechselt.

Patrizia Seifert verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von Human Resources (HR), zuerst als Mitglied der Geschäftsleitung bei Canon Schweiz, später in strategischen Konzernrollen bei Canon Europa sowie gegenwärtig als Head HR bei der Bank Linth LLB. Einer ihrer Schwerpunkte liegt in der Gestaltung und Begleitung von Transformationen was sie dazu prädestiniert, die Arbeitgebermarke des Balgrist in Einklang mit der medizinischen Erfolgsgeschichte weiterzuentwickeln. Dazu gehört unter anderem die laufende Digitalisierung der HR-Arbeitsweisen mit zeitgemässen Lösungen für bestehende und zukünftige Mitarbeitende der unterschiedlichen Berufsgruppen.

Die Universitätsklinik Balgrist freut sich auf die Zusammenarbeit mit Patrizia Seifert. Der operative Spitaldirektor Thomas Huggler sagt: «Ich freue mich, dass wir mit Patrizia Seifert eine innovative Leiterin für unseren HR-Bereich gewinnen konnten. Ihre Erfahrung im internationalen Umfeld und ihr strategischer Weitblick werden die Arbeitgeberattraktivität der Universitätsklinik Balgrist im heutigen kompetitiven Umfeld weiter stärken.»

Patrizia Seifert tritt ihre neue Stelle am 8. Januar 2024 an.

Kontakt für weitere Informationen Thomas Huggler, Operativer Spitaldirektor, Universitätsklinik Balgrist T +41 44 386 14 15 / kommunikation@balgrist.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparats. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale, versicherungsrechtliche und psychologische Beratung sowie berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. In der orthopädischen Forschung und Lehre setzen die Universitätsklinik Balgrist sowie der Balgrist Campus international anerkannte Massstäbe. Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch