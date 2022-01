Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG: Baustart für neues Forschungs- und Lehrzentrum OR-X

New OR-X Translational Center for Surgery: start of construction

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

***** ENGLISH VERSION BELOW *****

Neues Forschungs- und Lehrzentrum

OR-X: Grünes Licht für Baubeginn

Zürich, 26. Januar 2022 – Heute starten die Bauarbeiten für den OR-X, das neue chirurgische Forschungs- und Lehrzentrum der Universitätsklinik Balgrist. Bereits im ersten Quartal 2023 wird der Balgrist den OR-X für die Testphase in Betrieb nehmen.

Die Universitätsklinik Balgrist initiiert mit dem OR-X (Operation Room X) ein neuartiges, translationales Forschungs- und Lehrzentrum für Chirurgie. Die Bauarbeiten starten am Mittwoch, 26. Januar 2022 in die erste Phase. Damit ist ein Meilenstein des für die Universitätsklinik Balgrist wichtigen Projekts erreicht. Die Inbetriebnahme für die Testphase ist für das erste Quartal 2023 geplant.

Der OR-X schafft am Medizinstandort Zürich neue Möglichkeiten für die chirurgische Forschung, Entwicklung und Lehre. Forscherinnen und Entwickler werden neue Technologien und Innovationen effizienter entwickeln und validieren können. Neue Technologien gelangen damit schneller in die klinische Anwendung (Translation). Angehende Chirurginnen und Chirurgen können in einem realitätsnahen Operationssaal lernen und chirurgische Erfahrungen sammeln – ohne die Patientensicherheit zu gefährden.

Kontakte für weitere Informationen

Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor, Universitätsklinik Balgrist

via Franziska Ingold, Leiterin Unternehmenskommunikation, Universitätsklinik Balgrist

+41 44 386 14 15, kommunikation@balgrist.ch

***** ENGLISH VERSION *****

New OR-X Translational Center for Surgery: green light for the start of construction

Zurich, 26 January 2022 – Construction work starts today on the OR-X, the new Translational Center for Surgery at Balgrist University Hospital. The test phase for the OR-X will be launched in the first quarter of 2023.

The OR-X (Operation Room X) at Balgrist University Hospital is a new, translational surgical research and teaching Center. The first construction phase will start on Wednesday 26 January 2022, which constitutes a milestone for this significant project at Balgrist University Hospital. The launch of the test phase is scheduled for the first quarter of 2023.

The OR-X will create new opportunities for surgical research, development and teaching, based in Zurich but with national relevance. Researchers and developers will be able to develop and validate new technologies and innovations more efficiently. New technologies can therefore be used in clinical applications more quickly (translation). Future surgeons can learn and gather surgical experience in a realistic operating theater – without endangering patient safety.

For further information, contact

Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medical Director, Balgrist University Hospital

via Franziska Ingold, Head of Communications, Balgrist University Hospital

+41 44 386 14 15 / kommunikation@balgrist.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparates. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale und psychologische Beratung, Rechtsberatung, berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. In der orthopädischen Lehre und Forschung setzen die Universitätsklinik Balgrist sowie der Balgrist Campus international anerkannte Massstäbe. Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch

About Balgrist University Hospital Balgrist University Hospital is a highly specialized center of excellence for the diagnostic work-up, treatment, and follow-up care of damage to the musculoskeletal system. Interdisciplinary services combine the fields of orthopedics, paraplegiology, rheumatology and physical medicine, sports medicine, neuro-urology, chiropractic, radiology, and anesthesiology. The broad spectrum of interlinked medical treatment is complemented by nursing care, social, insurance-legal and psychological counselling as well as integrated measures for rehabilitation and return to work. All these activities aim to provide our patients with the best possible support. Balgrist University Hospital and the Balgrist Campus set internationally recognized standards in orthopedic research and education. The privately owned Balgrist University Hospital is operated by the Balgrist Association.

Balgrist University Hospital Forchstrasse 340 8008 Zurich, Switzerland Tel +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch