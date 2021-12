Betty Bossi AG

Erstes veganes Kochbuch der Schweiz mit Betty Bossi Gelinggarantie

Vegan kochen liegt im Trend. Die Anzahl Veganerinnen und Veganer in der Schweiz hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Auch in der übrigen Bevölkerung nimmt das Interesse an einer veganen Ernährung zu. Betty Bossi zeigt mit dem neuen Standardwerk «Vegan», wie vegane Genussmomente für alle einfach gelingen.

Vegane Rezepte enthalten oft viele und teils schwierig erhältliche Zutaten. Doch vegan Kochen muss nicht kompliziert sein. Das beweist Betty Bossi mit dem neuen Kochbuch «Vegan», das 75 einfache und genussvolle Rezepte für Frühstück, Hauptgerichte und Desserts enthält.

Das Besondere am neuen Kochbuch? Es enthält neben angesagten Rezepten der aktuellen Vegan-Küche auch vegan interpretierte Klassiker wie Zürcher Geschnetzeltes und Älplermagronen. Sogar ein Rührei oder ein Cheesecake gehen vegan – alles einfach und gelingsicher, typisch Betty Bossi.

Viel Wissen rund um die vegane Ernährung

Damit die vegane Ernährung ausgewogen und vollwertig ist, müssen einige Punkte beachtet werden. Nebst vielen Rezepten finden die Leserinnen und Leser in diesem veganen Standardwerk deshalb auch wichtige Informationen und Wissenswertes zu einer gesunden veganen Ernährung. Betty Bossi stellt die vegane Ernährungspyramide vor und erklärt, worauf es bei der Eiweiss-Zufuhr ankommt. Zudem sind typisch vegane Lebensmittelgruppen wie Milch- und Fleischalternativen oder Algen anschaulich aufgeführt.

«Vegane Gerichte werden immer beliebter – auch bei Fleischessern», erklärt Betty Bossi Geschäftsführer Lars Feldmann. «Mit dem neuen Buch möchten wir die Vielseitigkeit der veganen Küche aufzeigen und alle zum Ausprobieren ermuntern.»

Das neue Kochbuch «Vegan» in Deutsch, Französisch oder Italienisch ist auf www.bettybossi.ch für CHF 14.95 erhältlich.

Weitere Informationen zum Kochbuch «Vegan»: www.bettybossi.ch/vegan

Weitere Informationen zur veganen Ernährung: www.bettybossi.ch/vegankochen

Quelle zur veganen Ernährung in der Schweiz: https://de.statista.com/themen/3360/vegetarismus-und-veganismus-in-der-schweiz/

Medienkontakt:

Barbara Federi, stellvertretende Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Betty Bossi – der einfachste Weg zum Genuss

Betty Bossi ist das führende Schweizer Kulinarik-Unternehmen. Seit 1956 begleitet die fiktive Köchin und Kultfigur Betty Bossi alle auf dem einfachsten Weg zum Genuss - mit einfachen und gelingsicheren Rezepten, cleveren Küchenhelfern und innovativen Food-Produkten.