Betty Bossi kommt mit täglichen Kochvideos in die Schweizer Küchen

10 Millionen Rezeptabrufe verzeichnet Betty Bossi seit der Öffnung aller Kochbücher im Web. Ab sofort unterstützt das Kulinarik-Unternehmen auch mit täglichen Kochvideos.

Medienmitteilung | 23. April 2020

Ab sofort unterstützt das Kulinarik-Unternehmen die Bevölkerung auch mit täglichen Kochvideos: Betty Bossi Experten beantworten aktuelle Fragen, zeigen einfache und gelingsichere Rezepte und verraten ihre besten Küchentricks.

Aufgrund des Notstandes wird in der Schweiz so viel gekocht wie lange nicht mehr. Deshalb stellt Betty Bossi seit dem 22. März alle 120 Kochbücher der Bevölkerung digital kostenfrei zur Verfügung. Diese Rezept-Initiative #BettyKochtMitDir stösst auf enormes Echo. Seither sind auf der meistbesuchten Rezeptplattform der Schweiz mehr als 10 Millionen Rezepte abgerufen worden. Das sind mehr als doppelt so viele Rezeptabrufe wie üblich.

«Wie stelle ich meinen Backofen richtig ein?»

Auch erreichen Betty Bossi unzählige Fragen – sowohl von Kochneulingen als auch von Küchenprofis. Deshalb erweitert das Unternehmen seine Rezept-Initiative mit täglichen Videos, welche die wichtigsten Fragen aus Schweizer Küchen beantworten und zum Kochen und Backen inspirieren. Fragen können über die Website www.bettybossi.ch/bettykochtmitdir und über die Social Media Kanäle von Betty Bossi gestellt werden. Das Kulinarik-Team beantwortet die Fragen regelmässig per Video. «Wie wird das Biskuit schön luftig?» und «Wie stelle ich meinen Backofen richtig ein?» waren Fragen, die viele über Ostern umtrieben – die Antworten darauf sind bereits online. Ebenso zeigen Rezeptredaktorinnen und -redaktoren einfache und gelingsichere Rezepte zum Nachkochen.

«Viele Menschen entdecken, wie bereichernd selber kochen sein kann»

Betty Bossi begleitet seit 1956 als fiktive Köchin der Nation alle beim Kochen zu Hause. Mit der Rezept-Initiative #BettyKochtMitDir will das Unternehmen während des Notstandes Inspiration, Erleichterung und kulinarische Erfolgserlebnisse in alle Haushalte bringen. «Viele Menschen entdecken gerade jetzt wieder, wie unglaublich bereichernd selber kochen sein kann. Der Biss in ein noch warmes, frisch gebackenes Brot ändert die Einstellung zum Kochen und Backen fürs ganz Leben», ist Lars Feldmann, Geschäftsführer bei Betty Bossi, überzeugt.

Die Rezept-Initiative ist während des Notstandes und bis mindestens Ende Mai 2020 kostenlos zugänglich.

- Online Zugang zu allen Betty Bossi Kochbüchern seit 1973 - Videos #BettyKochtMitDir auf Facebook, Instagram, Youtube und in der Rezepte-App - Newsletter mit täglicher Koch- und Backinspiration - Über 100 Kinderrezepte zum Selberkochen oder Mitkochen

Verändertes Kochverhalten während des Notstandes – Fakten von Betty Bossi:

Top 5 Rezepte:

Wir kochen und backen viel öfter.

Die Rezeptaufrufe bei Betty Bossi haben sich mehr als verdoppelt. Seit dem 22. März verzeichnet die führende Rezeptplattform der Schweiz über 10 Millionen Rezeptaufrufe.

Die Schweiz entdeckt besonders das Backen.

4 der Top 5 Rezepte während des Notstandes sind Backrezepte. Zudem ist das Buch Brot & Brötchen das meistbesuchte digitale Kochbuch und das meistverkaufte Buch neben unseren Buchneuheiten (Das grosse Dessertbuch, Grillbeilagen).

Das schöne Wetter lädt zum Grillieren ein.

Der Holzkohlegrill «Quadro», die Grillplatte «Pro» und das neue Buch Grillbeilagen gehören zu den meistverkauften Produkten bei Betty Bossi. Auch Magazinbeiträge rund ums Grillieren sind sehr beliebt.

Zurück zu den Klassikern.

Neben den Top 5 Rezepten gehören Schweizer Klassiker wie Lasagne al forno, Spätzli, Hörnli mit Ghackets und Fruchtwähe zu den meistgesuchten Rezepten bei Betty Bossi. Auch Die beliebtesten 50 Rezepte gehört zu den meistbesuchten digitalen Kochbüchern.

Ihre Hörer- oder Leserschaft hat Fragen rund ums Kochen und Backen?

Unser Kulinarik-Team beantwortet diese gerne – auch live am Radio oder im Chat. Kochbuch-Verlosungen sind ebenfalls möglich.

Medienkontakt:

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch