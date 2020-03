Betty Bossi AG

Betty Bossi eröffnet "Zopf & Zöpfli" Café in Einkaufszentrum Letzipark

Am Samstag, 7. März 2020 öffnet im Zürcher Einkaufszentrum Letzipark das zweite «Zopf & Zöpfli» Café der Schweiz. Neben Zopf in allen Varianten gibt es erstklassigen Kaffee, Feines zum Zmorge und Zmittag sowie Süsses für zwischendurch.

Medienmitteilung | 5. März 2020

Im November 2019 feierte das erste «Zopf & Zöpfli» Café der Schweiz im Volkiland in Volketswil (ZH) Eröffnung. Nun wird das Café-Konzept von Betty Bossi in der Stadt Zürich fortgeführt. Am Eröffnungstag werden die Besucherinnen und Besucher nicht nur kulinarisch verwöhnt. Als besonderes Highlight malt der Schweizer Künstler Marcel Wagner vor Ort mit Kaffee-Pigmenten auf Leinwand. Das Kunstwerk wird anschliessend im Café ausgestellt.

Zöpfli-Zmorge und feiner Kaffee

Bei «Zopf & Zöpfli» wird jeder Zopf von Hand geflochten und anschliessend vor Ort frisch ausgebacken und gefüllt. Neben den beliebten Zöpfli-Sandwiches steht täglich ab neun Uhr das Zopf-Zmorge auf der Karte. Mittags ergänzen verschiedene warme Zopf-Kreationen und frische Zopf-Canapés sowie feine Zopf-Paninis das Angebot. Für Veganerinnen und Veganer gibt es ein feines Zöpfli mit Hummus und Grillgemüse. Die Lust auf Süsses stillen Zopf-Berliner, Schoggi-Chnopf, Nuss-Zwirbel, hausgemachte Wähen und weitere feine Desserts. Das Café bietet 70 gemütliche Sitzplätze. Kaffee und Zöpfli gehen Hand in Hand: Ob Cappuccino, Ristretto, Latte macchiato oder Espresso – die geschulten «Zopf & Zöpfli» Baristas zaubern erstklassigen Kaffee.

Über «Zopf & Zöpfli»

Die Erfolgsgeschichte von «Zopf & Zöpfli» begann 2016 mit dem ersten Take-away-Standort in Bern, 2018 folgten weitere Standorte in den Bahnhöfen Zürich HB und Zürich Stadelhofen. «Zopf & Zöpfli» ist ein Partnerschaftsprojekt von Betty Bossi und der Marché Restaurants Schweiz AG, die beide zur Coop-Gruppe gehören. Betty Bossi als bekannte und beliebte Marke steht für kulinarische Kompetenz und Innovation, Marché Restaurants Schweiz AG ist die Spezialistin für frische Gastronomie an hochfrequentierten Lagen.

www.zopfundzoepfli.ch

Für weitere Auskünfte:

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Marco Casagrande, Head of Marketing, Sales and Communication, Tel. +41 43 255 85 40, media@marche-restaurants.ch