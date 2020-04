TikTok

#AllesGeben: Frankfurter Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz, Kinderkunsthaus München und TikTok starten Spendenkampagne im Kampf gegen COVID-19

Frankfurt (ots)

TikTok verdoppelt finale Spendensumme // https://www.tiktok.com/@mariogotze und https://www.tiktok.com/@annkathringotze , Sänger https://www.tiktok.com/@billkaulitz und die Band https://www.tiktok.com/@tokiohotel , Schauspielerinnen Alexandra Helmig und https://www.tiktok.com/@sylviemeis sowie Creator*in https://www.tiktok.com/@pamela_rf unterstützen mit Videos und Livestream-Eventreihe

Die Frankfurter Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz und das Kinderkunsthaus München starten auf TikTok, der kreativen Plattform für Kurzvideos, die #AllesGeben Spendenkampagne. Damit werden zum einen durch die Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften Beschäftigte im Gesundheitswesen im Kampf gegen COVID-19 unterstützt. Insbesondere ermöglicht die Spende die Beschaffung und Bereitstellung von Schutzausrüstung, die Finanzierung von Hotelzimmern und Transportlösungen entsprechend den Bedürfnissen vor Ort sowie die Schaffung von individuellen Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege. Die Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und deren Einrichtungen gewähren regelmäßig Einblicke in ihren Alltag auf verschiedenen Social Media Kanälen - z.B. auch auf TikTok unter https://www.tiktok.com/@drk_schwesternschaft_ffm/video/6819689451141254405?source=h5_m .

Zum anderen wird die gemeinnützige Initiative Kinderkunsthaus München gefördert. Mit seinem offenen und interdisziplinären Konzept ist das Kinderkunsthaus einzigartig im deutschsprachigen Raum: Unabhängig von Herkunft, Status und Generation werden dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter der Anleitung von Kunst- und Medienpädagogen spielerisch und ohne Wertung ermutigt, kreativ zu sein. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie begeistert und inspiriert das Kinderkunsthaus München jeden Tag Eltern und Kinder auf Social Media - unter anderem auf TikTok unter https://www.tiktok.com/@kinderkunsthaus/video/6819205703551536390 - mit DIY- und Kreativaktionen. Das Kinderkunsthaus wird im Rahmen der Spendenaktion Kreativ- und DIY-Aktionen sowie Lesungen und Zeichnen in Live-Streams auf TikTok anbieten.

TikTok wird alle Spenden, die bis zum 27. Mai gesammelt werden, bis zu einer Summe von drei Millionen US Dollar verdoppeln. Der im Rahmen der Kampagne erstmals vorgestellte Spenden-Sticker, mit dem Nutzer*innen im Rahmen von Videos und Live-Streams ganz einfach Spenden für Organisationen sammeln können, soll einen Beitrag im Kampf gegen COVID-19 leisten.

Celebrities und Creator*innen unterstützen mit Livestream-Eventreihe

Im Rahmen einer Video- und Livestream-Eventreihe der #AllesGeben-Kampagne bekommen die Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und das Kinderkunsthaus prominente Unterstützung von Fußballstar Mario Götze und Ehefrau Ann-Kathrin, Sänger Bill Kaulitz und der Band Tokio Hotel als auch Schauspielerinnen Alexandra Helmig, Sylvie Meis und Creator*in Pamela Reif.

"Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen leisten aktuell großartige Arbeit, kümmern sich Tag und Nacht in Krankenhäusern und Pflegeheimen um uns alle und verzichten dabei auf Freizeit und Familie. Wir freuen uns sehr, dass wir bei #AllesGeben mitmachen dürfen und diesen Menschen damit etwas zurückgeben können. Uns ist es besonders wichtig, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen mit ausreichend Schutzausrüstungen ausgestattet sind, damit auch sie gesund durch diese Zeit kommen." https://www.tiktok.com/@annkathringotze und https://www.tiktok.com/@mariogotze .

Außerdem unterstützen eine Reihe von Creator*innen die Spendenaufrufe mit Videos wie die Pflegekräfte https://www.tiktok.com/@schwestervanny , https://www.tiktok.com/@jimboy27 , https://www.tiktok.com/@stephi.wa?source=h5_m und https://www.tiktok.com/@5_sprechwunsch .

"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen leisten gerade Großes und wachsen tagtäglich über sich hinaus. Wir freuen uns sehr über den Zuspruch, der uns gerade von allen Seiten erreicht. Wir erhoffen uns von der TikTok-Spendenkampagne, unseren Beschäftigten und zahlreichen weiteren Angestellten im Gesundheitswesen deutschlandweit etwas zurückzugeben und sie in vielerlei Hinsicht, auch finanziell, unterstützen zu können." - Karin Schoppet, Oberin der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften, die gleichzeitig Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. ist, der von den Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften getragen wird.

"Die Mitarbeiter*innen des Kinderkunsthaus München arbeiten seit Mitte März von zuhause und bereiten Kindern und deren Eltern in Deutschland und mittlerweile in ganz Europa mit täglichen DIY- und Kreativaktionen Freude und Abwechslung. Das motiviert unser Team enorm, schweißt zusammen und hilft auch gemeinsam mit der schwierigen Situation fertig zu werden. Die TikTok-Spendenkampagne ermöglicht es uns, einen Teil der Umsatzeinbußen, die durch die Schließung entstanden sind, aufzufangen und die laufenden Kosten weiter tragen zu können." - Sebastian Zembol, Co-Gründer Kinderkunsthaus.

"Es ist unglaublich zu sehen, mit wieviel Hingabe Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der COVID-19 Krise trotzen. TikTok möchte einen kleinen Beitrag leisten und zum einen das Gesundheitspersonal in dem Kampf gegen den Virus unterstützen. Zum anderen liegen uns die Künstler am Herzen, die über die sozialen Medien wie TikTok den Menschen in dieser herausfordernden Zeit schöne Momente und eine Flucht aus dem Alltag schenken." - Rich Waterworth, Managing Director Europe, TikTok.

Spenden ohne die App zu verlassen

Den Spenden-Sticker können Creator*innen ganz einfach in ihre Videos und Live-Streams integrieren, über den die Community dann direkt an die beiden Organisationen spenden können. Durch einen Klick auf den Spenden-Sticker erfahren Nutzer*innen zudem mehr über die begünstigten Organisationen. Die Zahlung wird über Tiltify sicher abgewickelt; TikTok erhält dabei keine Daten. Eine anonyme Spende ist möglich.

Wie der Spenden-Sticker funktioniert erklärt der Creator https://www.tiktok.com/@flying_bengel in https://www.tiktok.com/@flying_bengel/video/6819355129460919558?source=h5_m .

Frankfurter Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz erhalten fünf Millionen Euro Spende

Bereits vergangene Woche hat TikTok eine Spende in Höhe von fünf Millionen Euro für den Nothilfefonds der https://www.rotkreuzkliniken.de/schwesternschaft.html angekündigt, um sich im Kampf gegen Covid-19 für Menschen stark zu machen, die im Gesundheitswesen zentrale und lebensnotwendige Dienste leisten. Anfang April hatte die Kurzvideo-Plattform den " https://newsroom.tiktok.com/de-de/tiktok-hilfsinitiativen-wahrend-covid-19 " mit einem Volumen von 50 Millionen US-Dollar für Europa zugunsten von Pflegekräften ins Leben gerufen.

Die Möglichkeit selbst an die Frankfurter Schwesternschaft des DRK und das Kinderkunsthaus München zu spenden haben Sie https://tiltify.com/+the-frankfurt-red-cross-sisters/profile respektive https://tiltify.com/mixt-kinderkunsthaus-ggmbh .

Über die Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften

Die Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz sind moderne Anbieter hochqualifizierter Pflegeleistungen und gehören zu den größten Gesundheitsorganisationen in Deutschland. Auch in Frankfurt sind die Rotkreuz-Schwesternschaften mit ihren Einrichtungen - dem Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. und der Ambulanten Rotkreuz-Pflege - anerkannte Institutionen in der gesundheitlichen Versorgung. Sie stehen in der Rhein-Main Region für eine hochprofessionelle, qualitativ hochwertige und zugleich menschliche Pflege - und das seit über 150 Jahren. http://www.rotkreuzkliniken.de/schwesternschaft

Über das Kinderkunsthaus:

Das Kinderkunsthaus München ist eine private, unabhängige und gemeinnützige Kreativwerkstatt, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene selbstbestimmt mit traditionellen sowie modernen Gestaltungstechniken aktiv werden können. http://www.kinderkunsthaus.de/

Über TikTok

TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat weltweit Büros in Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul, und Tokio. http://www.tiktok.com

Kontakt:

Pressekontakt:



Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Tina Stanzel

Referentin Unternehmenskommunikation & Pressesprecherin

t.stanzel@rotkreuzkliniken.de



Kinderkunsthaus

Carolin Rottländer

Media Relations Kinderkunsthaus

cr.kommunikation@rottlaender.eu



Nina Golüke

Stellv. Geschäftsführerin

Kinderkunsthaus München

ng@kinderkunsthaus.de



TikTok

Gudrun Herrmann

TikTok, Leitung Unternehmenskommunikation DACH

gudrun.h@tiktok.com



Grayling Germany GmbH

Andrea Ilsemann

Tiktok-presse@grayling.com

M +49 (0)1739795876