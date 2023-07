Henlius

HANQUYOU feiert sein 3-jähriges Jubiläum mit beeindruckenden Leistungen

Shanghai (ots/PRNewswire)

HANQUYOU (Trastuzumab, Handelsname in Europa: Zercepac®; Handelsnamen in Australien: Tuzucip® and Trastucip®), das erste in China entwickelte Trastuzumab-Biosimilar, das unabhängig von Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) entwickelt wurde, feiert das 3-jährigeJubiläum .

HANQUYOU ist jetzt indiziert für die Behandlung von HER2-positivem frühem Brustkrebs und Magenkrebs. Es wurde gemäß den Richtlinien der Nationalen Medizinprodukteverwaltung (NMPA), der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) entwickelt. Am 27. Juli und 12. August 2020 wurde HANQUYOU nacheinander für den Verkauf in der Europäischen Union und in China zugelassen. Bis heute ist HANQUYOU das in China entwickelte Biosimilar mit den meisten Zulassungen für den Verkauf, das in 41 Ländern und Regionen zugelassen ist und weltweit über 3 Millionen Einheiten versandt hat. Darüber hinaus wurde der Zulassungsantrag (BLA) von HANQUYOU von der US-amerikanischen FDA akzeptiert, was HANQUYOU potenziell zum ersten chinesischen Biosimilar macht, das in China, der EU und den USA zugelassen ist.

Henlius hat aggressiv die Übersee-Kommerzialisierung von HANQUYOU vorangetrieben und arbeitet mit globalen Partnern wie Accord, Abbott, Cipla, Eurofarma, Elea, der Jacobson Group und KG Bio zusammen, um seine Therapeutika in den wichtigsten Biopharmamärkten in den USA, Europa und aufstrebenden Märkten für Patienten verfügbar zu machen. Bislang wurde HANQUYOU (Zercepac®) in etwa 20 europäischen Ländern auf den Markt gebracht . Darüber hinaus hat Henlius im Jahr 2022 seine Präsenz im Ausland weiter ausgebaut, indem es HANQUYOU in Kambodscha, Australien, Singapur und Argentinien auf den Markt gebracht hat.

HANQUYOU wird in der klinischen Praxis weit verbreitet eingesetzt. Bis jetzt hat HANQUYOU etwa 140.000 Patienten in China geholfen. Um mehr Patienten zu erreichen, verbessert Henlius kontinuierlich die Zugänglichkeit von HANQUYOU durch effizienten Marktzugang und Expansion. Seit der Markteinführung wurde HANQUYOU in den Nationalen Medizinversicherungskatalog Chinas aufgenommen und wird in Ländern und Regionen wie dem Vereinigten Königreich (UK), Frankreich und Deutschland national eingesetzt. Dank der schnellen Marktakzeptanz erzielte HANQUYOU ein starkes kommerzielles Wachstum. Bis Ende 2022 erreichte der inländische Umsatz von HANQUYOU etwa 1,69 Milliarden RMB, der Auslandsumsatz überstieg 120 Millionen RMB, während die Lizenzgebühreneinnahmen aus dem Ausland mehr als 280 Millionen RMB betrugen.

Mit der Vision „Keinen HER2-positiven Patienten zurückzulassen" wird Henlius alle Anstrengungen unternehmen, um die Fähigkeiten in Bezug auf Innovation, Herstellung und Kommerzialisierung zu verbessern, die Marktexpansion von HANQUYOU kontinuierlich voranzutreiben und Patienten auf der ganzen Welt mehr Hoffnung zu bringen.

