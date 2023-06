Demodern

ERGO und Demodern launchen erste Versicherungs-App zur Live-Beratung im virtuellen Raum

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Hamburg (ots)

„ERGO VR Experience“ ermöglicht erstmals ein immersives Erleben von Versicherungsprodukten

ERGO und die Technologieagentur Demodern mit Büros in Hamburg sowie Köln haben die erste virtuelle Beratungs-App mit Live-Dialog-Funktion für Versicherungen auf den Markt gebracht. Mit dem Innovationsprojekt „ERGO VR Experience“ ist es Kundinnen und Kunden erstmals möglich, virtuell in ein Versicherungs-Szenario einzutauchen und zu diesem in Echtzeit beraten zu werden. Hierfür treffen sich Interessierte mittels VR-App und Headset mit einem ERGO-Berater, der sie durch ein gewähltes Setting führt. Beim ersten bereitgestellten Anwendungsfall handelt es sich um eine Bergumgebung in 3D, anhand derer Kundinnen und Kunden immersiv zur Versicherungslösung “Reise-Krankenversicherung” beraten werden. Sie bekommen hierfür exemplarisch die potenziellen Risiken erläutert und visualisiert, die bei einer Bergwanderung entstehen können und die es abzusichern gilt. Darüber hinaus können sie im Gespräch weitere Fragen zu Versicherungsprodukten stellen. Für die Umsetzung des Piloten ist Demodern, Experte für kreative Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Metaverse-Lösungen, verantwortlich. Den Download-Link zur App im Meta Quest Store erhalten Interessierte nach erfolgreicher Terminbuchung. Diese ist ab sofort kostenfrei auf der Homepage von ERGO buchbar. Für das Beratungsgespräch wird eine eigene VR-Brille von Meta benötigt.

„Mit der ,ERGO VR Experience‘ ist es uns erstmals gelungen, Versicherungsprodukte immersiv erlebbar zu machen. Was bisher eher abstrakt und theoretisch war, wird nun anschaulich, verständlicher und erfahrbar”, sagt Mark Klein, Chief Digital Officer der ERGO Group AG und Vorsitzender des Vorstands der ERGO Digital Ventures AG. „Als ERGO sind wir davon überzeugt, dass diese Form des virtuellen Austauschs einen echten Mehrwert für unsere Kunden und unsere Vertriebspartnerbietet und eine tolle Ergänzung zur klassischen Beratung darstellt. Zudem ist dies für uns ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Metaverse.“

„Die VR-Anwendung von ERGO bietet einen innovativen Service durch persönliche Beratung im virtuellen Raum. Immersives Storytelling und Infotainment heben die Beratungsqualität auf ein völlig neues Level”, sagt Alexander El-Meligi, Co-Founder und Managing Partner von Demodern. „Die Business-Potenziale von kreativen Mixed-Reality-Technologien sind enorm – umso mehr freuen wir uns, dass mit ERGO ein Innovationstreiber diesen Schritt geht."

Für ERGO ist die App ein weiterer Baustein in der bereits erfolgreich etablierten Omni-Channel-Strategie der Gruppe. Durch den Einsatz von Mixed-Reality-Technologien zielt die Anwendung generell darauf ab, einen neuen und innovativen Beratungsservice zu pilotieren und langfristig zu etablieren. Bei positiver Resonanz soll sie deshalb auch künftig den ERGO Vermittler-Agenturen zur Verfügung stehen, die diese ergänzend zu ihrer klassischen Beratung anbieten können.

Neben dem bisherigen Bergszenario sind bereits weitere Anwendungsfälle geplant, beispielsweise aus den Bereichen Städtereisen, Skiferien oder Strandurlaub. Darüber hinaus soll die App sukzessive mit weiteren visuellen Assets und Versicherungslösungen wie zum Beispiel einer Reiserücktritt- oder Gepäckversicherung ausgestattet werden.

Für ERGO und Demodern ist es die erste Zusammenarbeit. Das gemeinsame Projekt war im Oktober 2022 gestartet.

Wer die App selbst testen möchte, hat zwischen dem 12. bis 15. Juni die Möglichkeit dazu. In diesem Zeitraum wird ERGO einen Stand am Flughafen Düsseldorf haben, an Terminal A. Hier können Interessierte werktags zwischen 9 bis 16 Uhr die Anwendung testen.

Über die ERGO Group AG

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in rund 25 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der ERGO Group AG steuern mit der ERGO Deutschland AG, ERGO International AG, ERGO Digital Ventures AG und ERGO Technology & Services Management AG vier separate Einheiten die Geschäfte und Aktivitäten der ERGO Group. In diesen sind jeweils das deutsche, internationale, Direkt- und Digitalgeschäft sowie die globale Steuerung von IT und Technologie-Dienstleistungen gebündelt. Über 38.700 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2022 nahm ERGO über 20 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Netto-Versicherungsleistungen in Höhe von rund 15 Milliarden Euro. ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. www.ergo.de

Über Demodern – Creative Technologies

Demodern ist die deutschlandweit meistausgezeichnete Agentur für kreative Technologien und eine der führenden Innovationsagenturen Europas. Das 2008 von Kristian Kerkhoff und Alexander El-Meligi gegründete Unternehmen entwickelt kommunikative Lösungen für das digitale Zeitalter und begleitet internationale Marken von der Strategischen Beratung bis zur operativen Umsetzung. Das Leistungsspektrum reicht von immersiven AR- und VR-Erlebnissen über Webtechnologien und interaktive Installationen bis zur Entwicklung von Metaverse-Plattformen. An den Standorten Köln und Hamburg arbeiten rund 70 Digitalexperten für Kunden wie Nike, IKEA, SAP, SNIPES, PwC Deutschland, Roland Berger oder BMW. www.demodern.de