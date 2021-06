icometrix

icometrix und Aidoc arbeiten zusammen, um die Koordination der Schlaganfallversorgung zu verbessern

Leuven, Belgien und Boston (ots/PRNewswire)

icometrix, der weltweit führende Anbieter von KI-Lösungen für die Bildgebung für Menschen mit neurologischen Erkrankungen, gibt eine Partnerschaft mit Aidoc bekannt, einem führenden Anbieter von KI-Lösungen für die medizinische Bildgebung. Dank dieser Partnerschaft steht Ärzten jetzt eine der umfassendsten Suiten von KI-Lösungen für die Einstufung von Schlaganfallpatienten zur Verfügung.

Schlaganfälle sind nach wie vor die zweithäufigste Ursache für Todesfälle und Behinderungen weltweit: Sie fordertn jährlich 5 Millionen Todesopfer und weitere 5 Millionen Menschen bleiben dauerhaft behindert. Es ist zu erwarten, dass die Prävalenz von Schlaganfällen aufgrund des Bevölkerungswachstums und der alternden Bevölkerung zunehmen wird. Dadurch gewinnt eine kontinuierliche Überwachung von Schlaganfall-Todesfällen, Inzidenz und Rezidivraten an Bedeutung.

Die schnelle Triage von Patienten mit Verdacht auf einen Schlaganfall und die gleichzeitige Alarmierung der Pflegeteams erleichtern die rechtzeitige Kommunikation und den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen.

Sowohl icometrix als auch Aidoc haben eine Reihe von FDA-zugelassenen KI-Lösungen für die Bildgebung entwickelt, die aktuell bereits Radiologen und Kliniker weltweit unterstützen. Durch den Zusammenschluss im Rahmen dieser Partnerschaft können die Firmen ein umfassendes Set an Maßnahmen zur Triage von Schlaganfallpatienten anbieten. Um das Ausmaß der Schädigung zu beurteilen, quantifiziert icometrix' Schlaganfall-Lösung icobrain-cva das Volumen der Kern- und Perfusionsläsion auf CT-Perfusionsbildern. Die von der FDA freigegebene, auf KI-basierende Schlaganfall-Lösung von Aidoc benachrichtigt in Echtzeit, wenn bei einem Patienten Verdacht auf großen Gefäßverschluss und intrakranielle Blutung besteht. Zusammen bilden diese Lösungen eine der umfassendsten Suiten im Bereich Neurologie. Zukünftig können auch die icometrix' MS/TBI-Lösungen sowie die C-Spine- und Hirnaneurysma-Algorithmen von Aidoc integriert werden

"Wir haben das Privileg, über 400 medizinische Zentren weltweit mit unserem Hirnportfolio und unserer Lungenlösung zu icoHirn-portfolio und unserer icoLungen-Lösung zu unterstützen. Wir wollen zum Standard in der Versorgung von Patienten mit neurologischen Erkrankungen werden, und wir sind stolz darauf, mit Aidoc zusammenzuarbeiten, um Klinikern das fortschrittlichste End-to-End-KI-Angebot für Schlaganfälle zur Verfügung zu stellen und so die Patientenversorgung und die Ergebnisse zu verbessern", sagte Jennifer Young, CCO von icometrix. "Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie verschiedene fortschrittliche Technologien synergetisch in einer einzigen Lösung kombiniert werden, um das Leben von Patienten weltweit zu verbessern."

"Wir sind ein zuverlässiger und umfassender KI-Partner für Unternehmen. Im Gesundheitssystem werden wir oft darum gebeten, unsere Radiologie- und multidisziplinären Arbeitsabläufe zu erweitern", sagt Demetri Giannikopoulos, VP of Innovation bei Aidoc. "Wir haben die Herausforderung angenommen und zusätzlich zu unseren jüngsten PE- und ICH-Care-Coordination-Lösungen jetzt eine Partnerschaft mit icometrix geschlossen, um die weltweit zuverlässigste KI-Lösung für Schlaganfälle anzubieten, die nahtlos in den Workflow jedes Arztes integriert ist."

Informationen zu icometrix

icometrix (Löwen, Belgien; Boston, USA) wurde im Jahr 2011 gegründet. Das Unternehmen strebt nach datengesteuerten Erkenntnissen und einer personalisierten Patientenversorgung, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. icometrix bietet ein Portfolio von acht behördlich zugelassenen KI-Lösungen zur Unterstützung des Gesundheitswesens bei verschiedenen Problematiken. icobrain extrahiert Daten aus MRT- und CT-Scans des Gehirns für die radiologische Auswertung und das klinische Management von neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Hirntrauma, Epilepsie, Schlaganfall, Demenz und Alzheimer. icompanion, eine digitale Plattform und eine Mobil-App, hilft Menschen mit MS und deren Pflegekräften, klinische Symptome und Behandlungen effizient und objektiv zu überwachen. icolung war eine der ersten verfügbaren KI-Lösungen zur Unterstützung von Klinikern, die sich auf die sich schnell entwickelnden Anforderungen der COVID-19-Pandemie einstellen mussten.

icometrix ist international tätig und wird heute in mehr als 100 klinischen Verfahren angewandt. Darüber hinaus unterstützt icometrix Pharmaunternehmen durch Bildgebungs- und Datendienste sowie digitale Gesundheitsstrategien in Phase I-III- und Real-World Evidence (RWE)-Studien.

Pressemappe: https://bit.ly/36aBR2P