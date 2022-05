LOTTE HOTELS & RESORTS

LOTTE HOTEL HANOI und SEOUL erhalten Top-Auszeichnungen von Tripadvisor „2022 Travellersʼ Choice Awards"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

LOTTE HOTEL HANOI, sechsfach gekrönt mit dem besten Luxushotel in Vietnam

LOTTE HOTEL SEOUL Executive Tower, das beste Luxushotel in Südkorea

Das LOTTE HOTEL HANOI und das LOTTE HOTEL SEOUL wurden bei den „2022 Travellersʼ Choice Awards" von Tripadvisor als die besten Hotels ausgezeichnet.

Als weltweit größte Reiseplattform gibt Tripadvisor die Ergebnisse der Travellersʼ Choice Awards bekannt, bei denen die 10 % besten Hotels, Restaurants und Reiseziele der Welt auf der Grundlage von rund 900 Millionen Bewertungen und Meinungen internationaler Reisender ausgezeichnet werden.

Laut dem am 10. Mai bekannt gegebenen Ergebnis wurden das LOTTE HOTEL HANOI und das LOTTE HOTEL SEOUL zu den besten Luxushotels in Vietnam bzw. Südkorea gekürt. Das LOTTE HOTEL HANOI belegte den 4. Platz in Asien und den 13. weltweit bei den Auszeichnungen für Hotels und Luxushotels. Mit der Auszeichnung in sechs Kategorien konnte die Kompetenz von LOTTE HOTELS erneut gewürdigt werden.

Das LOTTE HOTEL HANOI befindet sich in der 33. bis 64. Etage des LOTTE Centre Hanoi, dem Wahrzeichen der Stadt. Die 318 Gästezimmer wurden von Wilson & Associates und HBA, den weltweit bekannten Designern von Luxushotels, entworfen. Die in Braun- und Beigetönen gehaltene Einrichtung enthält traditionelle vietnamesische Muster, die mit Holz- und Marmorspitzen harmonieren. Alle Zimmer bieten einen Panoramablick auf die Stadt und den Westsee.

Auch die Restaurants und Bars bieten die beste Gastronomie der Stadt. Neben dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Dim-Sum-Restaurant „Tim Ho Wan" in Hongkong, dem besten Steakhaus mit Panoramablick „Grill 63", dem traditionellen chinesische Restaurant „Red River", der höchstgelegene Dachbar „Top of Hanoi" und der Aussichtsplattform des LOTTE Center Hanoi, die von The Guardian als eine der 10 besten Stadtansichten der Welt aus der Vogelperspektive bezeichnet wird, sind dies alles Orte, die man unbedingt gesehen haben muss.

Das LOTTE HOTEL SEOUL Executive Tower ist eines der repräsentativen Luxushotels in Seoul für Geschäftsreisende und VIPs aus aller Welt. Das Hotel wird für sein modernes Design, das die traditionelle koreanische Lebensweise widerspiegelt, und für seine koreanische Gastfreundschaft, die auch Staatsbesuchen gerecht wird, hoch bewertet. Es beherbergt die größte hauseigene Gästelounge in Südkorea „Le Salon" und das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant „Pierre Gagnaire à Seoul", das gehobene Geschmackserlebnisse bietet.

„Es scheint, dass unsere Bemühungen, inmitten der vielen Veränderungen durch die Pandemie einen stabilen Service zu bieten, von den Gästen anerkannt wurden, was sehr bedeutsam ist", sagte Sejin Ahn, der CEO von LOTTE HOTELS & RESORTS. „Als globale Hotelgruppe wird sich LOTTE HOTELS & RESORTS weiterhin um höchste Zufriedenheit bemühen."

Inzwischen betreibt LOTTE HOTELS & RESORTS 32 Hotels in sieben Ländern. Mit ihrer koreanischen Gastfreundschaft und ihrem Markenportfolio erfüllt die Hotelgruppe die Bedürfnisse verschiedener Reisender - das Premium-Hotel „SIGNIEL", das klassische Hotel der gehobenen Klasse „LOTTE HOTELS", das Lifestyle-Hotel „L7 HOTELS", die geschäftsoptimierten „LOTTE City Hotels" und das „LOTTE Resort" für Familienreisende.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1822373/image_1.jpg

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1822374/image_2.jpg